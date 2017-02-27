Он смотрел вниз, под жирных клиентов, даже вне всякой логики.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 чер, 2022 14:07
Додано: Чет 16 чер, 2022 14:22
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.06.2022..........17.06.2022
дата розрахунку.............15.06.2022...........16.06.2022
Євро................................30,5962................30,3885...-0.68%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0387 (вчера 1.0458).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.17 (вчера 104.96)
Вчера вечером, после объявления о повышении ставки ФРС доллар вырос, обновив 20-летний максимум, потом резко обвалился, утром снова вырос почти до максимума и снова откатился, но уже не столь сильно. К настоящему моменту общий рост выглядит умеренным.
Додано: Чет 16 чер, 2022 15:06
Банки перевкладуть в депозитні сертифікати, так як там смачні відсотки. Населення не поспішає забирати вклади, а гроші кудись потрібно вкладати, не кредити ж роздавати зараз.
Додано: Чет 16 чер, 2022 16:19
Дуже цінні спостереження, а також аж занадто грунтовні]]
Єдине риторичне питання до вас: хто вам заважав скористатись такою можливістю? Чи ви все знаєте тільки заднім числом?
По курсу, ринок насичується, вже роздрібні обмінки в столиці світять 35.60 на 35.75, хоча в деяких продаж 35.80, а прийом усюди як під кальку***
Додано: Чет 16 чер, 2022 16:59
Це просто. Мій вплив на ринок мінімалістичний.
Можу ворожити на кавовій гущі і ..., хто реально заробляє, той заварює цю каву.
Але звичайно можна вдавати, що ринок поза цією кухнею.
Додано: Чет 16 чер, 2022 17:35
Додано: Чет 16 чер, 2022 18:00
До чого це слоблудіє ні про що?
Хтось там ринком маніпулює, кукловоди бідного пересічного мовляв завжди дурять і не має перспектив. Якісь рашанаративи, мовляв від людини нічого не залежить, усе вирішують боги, які позавчора носили валізи і бігали за господарем в задріпаних штанцях.
В Україні все не так, люди навіть зараз ідуть вмирати за свою батьківщину, купують овдп облігації, просто допомогають армії чим можуть і вірять в перемогу, ні на хвильку немає вагань в правильності обраного курса.
Тому ми і перемагаємо в війні з кровожерливим, тупим і цінічним ворогом.
Від нас все залежить, на нашому боці увесь світ, гривня дуже міцна валюта з чудовим потенціалом. Вистоїмо і переможемо, все буде Україна!
А зраду і безпорадність розводіть десь там на лугандоніях, що хотіли, вони отримали)))
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