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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 чер, 2022 14:07
Zebra написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка, що з курсом наразі? Яка тенденція, буде зростати? Чи цей діапазон 34-36 зараз актуальний?
Курс дивиться вгору.
Он смотрел вниз, под жирных клиентов, даже вне всякой логики.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:22
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.06.2022..........17.06.2022
дата розрахунку.............15.06.2022...........16.06.2022
Євро................................30,5962................30,3885...-0.68%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0387 (вчера 1.0458).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.17 (вчера 104.96)
Вчера вечером, после объявления о повышении ставки ФРС доллар вырос, обновив 20-летний максимум, потом резко обвалился, утром снова вырос почти до максимума и снова откатился, но уже не столь сильно. К настоящему моменту общий рост выглядит умеренным.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:06
Kofi Atta Annan написав: greenozon написав:
Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD подивимось як і чи вплине на ринок
А як це може вплинути на ринок?
Мб немає, витягнуть з шухляди і віддадуть валюту від донорів, а гривню можливо перевкладуть, якщо там тримачі «Придворні».
Висмоктуєте з пальця «все пропало». Тихенько розрахуються, ринок навіть і не помітить.*Відправлено з Чату
Банки перевкладуть в депозитні сертифікати, так як там смачні відсотки. Населення не поспішає забирати вклади, а гроші кудись потрібно вкладати, не кредити ж роздавати зараз.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 16:19
копейка написав: Zebra написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка, що з курсом наразі? Яка тенденція, буде зростати? Чи цей діапазон 34-36 зараз актуальний?
Курс дивиться вгору.
Он смотрел вниз, под жирных клиентов, даже вне всякой логики.
Дуже цінні спостереження, а також аж занадто грунтовні]]
Єдине риторичне питання до вас: хто вам заважав скористатись такою можливістю? Чи ви все знаєте тільки заднім числом?
По курсу, ринок насичується, вже роздрібні обмінки в столиці світять 35.60 на 35.75, хоча в деяких продаж 35.80, а прийом усюди як під кальку***
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Додано: Чет 16 чер, 2022 16:59
somilitark написав:
Єдине риторичне питання до вас: хто вам заважав скористатись такою можливістю? Чи ви все знаєте тільки заднім числом?
Це просто. Мій вплив на ринок мінімалістичний.
Можу ворожити на кавовій гущі і ..., хто реально заробляє, той заварює цю каву.
Але звичайно можна вдавати, що ринок поза цією кухнею.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:35
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.60 35.80
🇪🇺EUR 37.50 37.80
чуть подросли
🇺🇸USD 35.70 35.85
🇪🇺EUR 37.50 37.80
🇺🇸USD 35.70 35.90
🇪🇺EUR 37.60 38.00
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Додано: Чет 16 чер, 2022 18:00
копейка написав: somilitark написав:
Єдине риторичне питання до вас: хто вам заважав скористатись такою можливістю? Чи ви все знаєте тільки заднім числом?
Це просто. Мій вплив на ринок мінімалістичний.
Можу ворожити на кавовій гущі і ..., хто реально заробляє, той заварює цю каву.
Але звичайно можна вдавати, що ринок поза цією кухнею.
До чого це слоблудіє ні про що?
Хтось там ринком маніпулює, кукловоди бідного пересічного мовляв завжди дурять і не має перспектив. Якісь рашанаративи, мовляв від людини нічого не залежить, усе вирішують боги, які позавчора носили валізи і бігали за господарем в задріпаних штанцях.
В Україні все не так, люди навіть зараз ідуть вмирати за свою батьківщину, купують овдп облігації, просто допомогають армії чим можуть і вірять в перемогу, ні на хвильку немає вагань в правильності обраного курса.
Тому ми і перемагаємо в війні з кровожерливим, тупим і цінічним ворогом.
Від нас все залежить, на нашому боці увесь світ, гривня дуже міцна валюта з чудовим потенціалом. Вистоїмо і переможемо, все буде Україна!
А зраду і безпорадність розводіть десь там на лугандоніях, що хотіли, вони отримали)))
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Додано: Чет 16 чер, 2022 18:58
Міноборони перерахувало на виплати грошового забезпечення понад 60 млрд грн - повідомила заступник міністра оборони.
Активізувалися черги до обмінок.
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Zebra
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2
Додано: Чет 16 чер, 2022 18:59
Vert написав: Kofi Atta Annan написав: greenozon написав:
Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD подивимось як і чи вплине на ринок
А як це може вплинути на ринок?
Мб немає, витягнуть з шухляди і віддадуть валюту від донорів, а гривню можливо перевкладуть, якщо там тримачі «Придворні».
Висмоктуєте з пальця «все пропало». Тихенько розрахуються, ринок навіть і не помітить.*Відправлено з Чату
Банки перевкладуть в депозитні сертифікати, так як там смачні відсотки. Населення не поспішає забирати вклади, а гроші кудись потрібно вкладати, не кредити ж роздавати зараз.
не угадали
если гасили госбанкам, то скорей всего переложат в новые ОВГЗ
если мелочи - то обсуждали, им надо гасить рефинанс.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 19:00
Zebra написав:
Міноборони перерахувало на виплати грошового забезпечення понад 60 млрд грн - повідомила заступник міністра оборони.
Активізувалися черги до обмінок.
А доляр є в наявності?
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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