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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 чер, 2022 14:07
Zebra написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка, що з курсом наразі? Яка тенденція, буде зростати? Чи цей діапазон 34-36 зараз актуальний?
Курс дивиться вгору.
Он смотрел вниз, под жирных клиентов, даже вне всякой логики.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:22
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.06.2022..........17.06.2022
дата розрахунку.............15.06.2022...........16.06.2022
Євро................................30,5962................30,3885...-0.68%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0387 (вчера 1.0458).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.17 (вчера 104.96)
Вчера вечером, после объявления о повышении ставки ФРС доллар вырос, обновив 20-летний максимум, потом резко обвалился, утром снова вырос почти до максимума и снова откатился, но уже не столь сильно. К настоящему моменту общий рост выглядит умеренным.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:06
Kofi Atta Annan написав: greenozon написав:
Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD подивимось як і чи вплине на ринок
А як це може вплинути на ринок?
Мб немає, витягнуть з шухляди і віддадуть валюту від донорів, а гривню можливо перевкладуть, якщо там тримачі «Придворні».
Висмоктуєте з пальця «все пропало». Тихенько розрахуються, ринок навіть і не помітить.*Відправлено з Чату
Банки перевкладуть в депозитні сертифікати, так як там смачні відсотки. Населення не поспішає забирати вклади, а гроші кудись потрібно вкладати, не кредити ж роздавати зараз.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 16:19
Ринок насичується, вже роздрібні обмінки в столиці світять 35.60 на 35.75, хоча в деяких продаж 35.80, а прийом усюди як під кальку***
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:35
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.60 35.80
🇪🇺EUR 37.50 37.80
чуть подросли
🇺🇸USD 35.70 35.85
🇪🇺EUR 37.50 37.80
🇺🇸USD 35.70 35.90
🇪🇺EUR 37.60 38.00
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Додано: Чет 16 чер, 2022 18:58
Міноборони перерахувало на виплати грошового забезпечення понад 60 млрд грн - повідомила заступник міністра оборони.
Активізувалися черги до обмінок.
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Zebra
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Додано: Чет 16 чер, 2022 18:59
Vert написав: Kofi Atta Annan написав: greenozon написав:
Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD подивимось як і чи вплине на ринок
А як це може вплинути на ринок?
Мб немає, витягнуть з шухляди і віддадуть валюту від донорів, а гривню можливо перевкладуть, якщо там тримачі «Придворні».
Висмоктуєте з пальця «все пропало». Тихенько розрахуються, ринок навіть і не помітить.*Відправлено з Чату
Банки перевкладуть в депозитні сертифікати, так як там смачні відсотки. Населення не поспішає забирати вклади, а гроші кудись потрібно вкладати, не кредити ж роздавати зараз.
не угадали
если гасили госбанкам, то скорей всего переложат в новые ОВГЗ
если мелочи - то обсуждали, им надо гасить рефинанс.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 19:00
Zebra написав:
Міноборони перерахувало на виплати грошового забезпечення понад 60 млрд грн - повідомила заступник міністра оборони.
Активізувалися черги до обмінок.
А доляр є в наявності?
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Додано: Чет 16 чер, 2022 20:06
remark написав: Zebra написав:
Міноборони перерахувало на виплати грошового забезпечення понад 60 млрд грн - повідомила заступник міністра оборони.
Активізувалися черги до обмінок.
А доляр є в наявності?
Сегодня видел по 36 свободно и много
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Додано: Чет 16 чер, 2022 20:44
Zebra написав:
Активізувалися черги до обмінок.
я прошу прощения, а где эти очереди при нынешнем количестве обменных пунктов.
я вот даже не припоминаю за последнее время каких-то очередей. Просто заранее звоню, подхожу и никаких очередей нигде нет (1 - 2 человека возле кассы считать очередью как-то язык не поворачивается).
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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