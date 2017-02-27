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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 чер, 2022 20:47
Alex2007 написав: Zebra написав:
Активізувалися черги до обмінок.
я прошу прощения, а где эти очереди при нынешнем количестве обменных пунктов.
я вот даже не припоминаю за последнее время каких-то очередей. Просто заранее звоню, подхожу и никаких очередей нигде нет (1 - 2 человека возле кассы считать очередью как-то язык не поворачивается).
Это правда. Я последний раз в очереди за баксом стоял в Перкомбанк в начале 90х
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:43
Zebra Она обычно не закусывает
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