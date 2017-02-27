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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9594959595969597
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 20:47

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Активізувалися черги до обмінок.


я прошу прощения, а где эти очереди при нынешнем количестве обменных пунктов.
я вот даже не припоминаю за последнее время каких-то очередей. Просто заранее звоню, подхожу и никаких очередей нигде нет (1 - 2 человека возле кассы считать очередью как-то язык не поворачивается).

Это правда. Я последний раз в очереди за баксом стоял в Перкомбанк в начале 90х
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Это правда. Я последний раз в очереди за баксом стоял в Перкомбанк в начале 90х

у нас народ стоял в очереди, когда война началась, рано утром по 45 гребли

35.40-35.45/35.70-35.80
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:36

  Zebra написав:Міноборони перерахувало на виплати грошового забезпечення понад 60 млрд грн - повідомила заступник міністра оборони.

Активізувалися черги до обмінок.

туфта
є долар/євро
немає черг
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були 24.02
Львів
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Запорожье
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:41

  odessit2007 написав:
  Investor_K написав:Это правда. Я последний раз в очереди за баксом стоял в Перкомбанк в начале 90х

у нас народ стоял в очереди, когда война началась, рано утром по 45 гребли

35.40-35.45/35.70-35.80


вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:49

  prodigy написав:вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
в том же ПОВе



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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:51

  V2 написав:
  prodigy написав:вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
в том же ПОВе


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прибыль ещё не считал, но оборот хороший :D
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:15

  V2 написав:
  prodigy написав:вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
в том же ПОВе



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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:21

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.7/38.1

USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.6/37.9
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.6/37.9


Бакс дешевше буде?
Investor_K
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