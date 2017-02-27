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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 чер, 2022 20:47
Alex2007 написав: Zebra написав:
Активізувалися черги до обмінок.
я прошу прощения, а где эти очереди при нынешнем количестве обменных пунктов.
я вот даже не припоминаю за последнее время каких-то очередей. Просто заранее звоню, подхожу и никаких очередей нигде нет (1 - 2 человека возле кассы считать очередью как-то язык не поворачивается).
Это правда. Я последний раз в очереди за баксом стоял в Перкомбанк в начале 90х
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:42
Investor_K написав:
Это правда. Я последний раз в очереди за баксом стоял в Перкомбанк в начале 90х
у нас народ стоял в очереди, когда война началась, рано утром по 45 гребли
35.40-35.45/35.70-35.80
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:36
Zebra написав:
Міноборони перерахувало на виплати грошового забезпечення понад 60 млрд грн - повідомила заступник міністра оборони.
Активізувалися черги до обмінок.
туфта
є долар/євро
немає черг
ні біля обмінників, ні біля банків
були 24.02
Львів
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:41
Запорожье
USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.7/38.1
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:41
odessit2007 написав: Investor_K написав:
Это правда. Я последний раз в очереди за баксом стоял в Перкомбанк в начале 90х
у нас народ стоял в очереди, когда война началась, рано утром по 45 гребли
35.40-35.45/35.70-35.80
вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
в том же ПОВе
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prodigy
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2
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:49
prodigy
prodigy написав:
вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
в том же ПОВе
В чому сенс даних операцій?
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V2
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:51
V2 написав:
prodigy
prodigy написав:
вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
в том же ПОВе
В чому сенс даних операцій?
прибыль ещё не считал, но оборот хороший
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:15
V2 написав:
prodigy
prodigy написав:
вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
в том же ПОВе
В чому сенс даних операцій?
Підтримка малого бізнесу
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kwon
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:21
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.7/38.1
USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.6/37.9
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edvardd
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:43
edvardd написав:
USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.6/37.9
Бакс дешевше буде?
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