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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9595959695979598
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:42

  Investor_K написав:Бакс дешевше буде?

Конечно! Літній ревал ніхто не скасосував. А ще попереду контрнаступ і наша перемога!
Он, Порох з Лєрою-200 баксів вже рвуться до влади під розпил повоєнного відновлення України, нюхом чують. Баксів буде... як гуталіну.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:54

Mirax
ага) :lol: смешно
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:11

  Investor_K написав:
  edvardd написав:USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.6/37.9


Бакс дешевше буде?

конечно:
USD/UAH 35.7/35.8
EUR/UAH 37.6/37.9

  greenback1996 написав:Mirax
ага) :lol: смешно

чего тут смешного, всё правда, особенно Лера ссука смущает...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............17.06.2022.........20.06.2022
дата розрахунку............16.06.2022..........17.06.2022
Євро...............................30,3885...............30,6899...+0.99%
Долар США......................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0491 (вчера 1.0387).

Индекс доллара DXY в 15-00 104.59 (вчера 104.96)
В очередной раз откатились от максимума. Мировые рынки остаются весьма динамичными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:33

  edvardd написав:
  greenback1996 написав:Mirax
ага) :lol: смешно

чего тут смешного, всё правда, особенно Лера ссука смущает...

Лера, как вы выразились, сука, почистила банковскую систему, чтобы потом снивелировать банкопады

Даже в войну упал только МегаБанк

Или вы хотели, чтобы упало как можно больше банков ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:40

  V2 написав:
  prodigy написав:вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
в том же ПОВе



prodigy
В чому сенс даних операцій? :roll:


вчера оплатил контракт за мебель
сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня и дольше)

курсы я привел у тому, что несмотря что у валютчика 35,40/35,65 (и вчера и сегодня)
для своих он подвинулся и при продаже и при покупке валюты (тем более, что знаю человека больше 8 лет), и мне проще договориться с ним , чем бегать искать курс на 5коп дешевле (но не факт, что смогу купить там, как пример Банк ОТП-сегодня светил на продажу 35,00)
prodigy
 
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