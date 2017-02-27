Конечно! Літній ревал ніхто не скасосував. А ще попереду контрнаступ і наша перемога!
Он, Порох з Лєрою-200 баксів вже рвуться до влади під розпил повоєнного відновлення України, нюхом чують. Баксів буде... як гуталіну.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:42
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:11
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:21
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............17.06.2022.........20.06.2022
дата розрахунку............16.06.2022..........17.06.2022
Євро...............................30,3885...............30,6899...+0.99%
Долар США......................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0491 (вчера 1.0387).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.59 (вчера 104.96)
В очередной раз откатились от максимума. Мировые рынки остаются весьма динамичными.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:33
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:40
вчера оплатил контракт за мебель
сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня и дольше)
курсы я привел у тому, что несмотря что у валютчика 35,40/35,65 (и вчера и сегодня)
для своих он подвинулся и при продаже и при покупке валюты (тем более, что знаю человека больше 8 лет), и мне проще договориться с ним , чем бегать искать курс на 5коп дешевле (но не факт, что смогу купить там, как пример Банк ОТП-сегодня светил на продажу 35,00)
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