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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9595959695979598
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:11

  Investor_K написав:
  edvardd написав:USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.6/37.9


Бакс дешевше буде?

конечно:
USD/UAH 35.7/35.8
EUR/UAH 37.6/37.9
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............17.06.2022.........20.06.2022
дата розрахунку............16.06.2022..........17.06.2022
Євро...............................30,3885...............30,6899...+0.99%
Долар США......................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0491 (вчера 1.0387).

Индекс доллара DXY в 15-00 104.59 (вчера 104.96)
В очередной раз откатились от максимума. Мировые рынки остаются весьма динамичными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:40

  V2 написав:
  prodigy написав:вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
в том же ПОВе



prodigy
В чому сенс даних операцій? :roll:


вчера оплатил контракт за мебель
сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня и дольше)

курсы я привел у тому, что несмотря что у валютчика 35,40/35,65 (и вчера и сегодня)
для своих он подвинулся и при продаже и при покупке валюты (тем более, что знаю человека больше 8 лет), и мне проще договориться с ним , чем бегать искать курс на 5коп дешевле (но не факт, что смогу купить там, как пример Банк ОТП-сегодня светил на продажу 35,00)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:25

  prodigy написав:
  V2 написав:
  prodigy написав:вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
в том же ПОВе



prodigy
В чому сенс даних операцій? :roll:


вчера оплатил контракт за мебель
сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня и дольше)

курсы я привел у тому, что несмотря что у валютчика 35,40/35,65 (и вчера и сегодня)
для своих он подвинулся и при продаже и при покупке валюты (тем более, что знаю человека больше 8 лет), и мне проще договориться с ним , чем бегать искать курс на 5коп дешевле (но не факт, что смогу купить там, как пример Банк ОТП-сегодня светил на продажу 35,00)

Ліміт 100к на 1 рахунок у 1 банку, якщо рахунків/банків багато, то це прискорює зняття.
Ballverina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ballverina написав:Ліміт 100к на 1 рахунок у 1 банку, якщо рахунків/банків багато, то це прискорює зняття.


грівна упала на рахунок після закінчення строку ОВДП,
яким чином рахунки в інших банках мені в цьому допоможуть?
відкривати декілька рахунків в інших банках і робити перекази?а комиссия? вийде теж на те
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 17 чер, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:05

prodigy В межах одного банку перекази між рахунками (своїми) без комісії. В мене було достатньо 4 рахунків, 3 було відкрито до війни, можна б було в принципі і ними обійтися, але хотілось швидше.
Ballverina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:43

  Ballverina написав:prodigy В межах одного банку перекази між рахунками (своїми) без комісії. В мене було достатньо 4 рахунків, 3 було відкрито до війни, можна б було в принципі і ними обійтися, але хотілось швидше.
Наскільки мені відомо ліміт 100к у одному банку на один іпн, а рахунків ви хоч 10 відкрийте - все одно більше 100к не отримаєте
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:45

Ballverina А який банк Вам дозволив так знімати? Зазвичай банки цей ліміт розповсюджують на клієнта, а не на рахунок і в межах банку вихід був - перекинути частини на рахунки довірених осіб, родичів...
Visky
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