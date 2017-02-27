Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............17.06.2022.........20.06.2022 дата розрахунку............16.06.2022..........17.06.2022 Євро...............................30,3885...............30,6899...+0.99% Долар США......................29,2549..............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0491 (вчера 1.0387).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.59 (вчера 104.96) В очередной раз откатились от максимума. Мировые рынки остаются весьма динамичными.
prodigy написав:вчера продал 2100 по 35,50 сегодня откупил по 35,60 в том же ПОВе
prodigy В чому сенс даних операцій?
вчера оплатил контракт за мебель сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня и дольше)
курсы я привел у тому, что несмотря что у валютчика 35,40/35,65 (и вчера и сегодня) для своих он подвинулся и при продаже и при покупке валюты (тем более, что знаю человека больше 8 лет), и мне проще договориться с ним , чем бегать искать курс на 5коп дешевле (но не факт, что смогу купить там, как пример Банк ОТП-сегодня светил на продажу 35,00)
prodigy написав:вчера продал 2100 по 35,50 сегодня откупил по 35,60 в том же ПОВе
prodigy В чому сенс даних операцій?
вчера оплатил контракт за мебель сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня и дольше)
курсы я привел у тому, что несмотря что у валютчика 35,40/35,65 (и вчера и сегодня) для своих он подвинулся и при продаже и при покупке валюты (тем более, что знаю человека больше 8 лет), и мне проще договориться с ним , чем бегать искать курс на 5коп дешевле (но не факт, что смогу купить там, как пример Банк ОТП-сегодня светил на продажу 35,00)
Ліміт 100к на 1 рахунок у 1 банку, якщо рахунків/банків багато, то це прискорює зняття.
Ballverina написав:Ліміт 100к на 1 рахунок у 1 банку, якщо рахунків/банків багато, то це прискорює зняття.
грівна упала на рахунок після закінчення строку ОВДП, яким чином рахунки в інших банках мені в цьому допоможуть? відкривати декілька рахунків в інших банках і робити перекази?а комиссия? вийде теж на те
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 17 чер, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Ballverina написав:prodigy В межах одного банку перекази між рахунками (своїми) без комісії. В мене було достатньо 4 рахунків, 3 було відкрито до війни, можна б було в принципі і ними обійтися, але хотілось швидше.
Наскільки мені відомо ліміт 100к у одному банку на один іпн, а рахунків ви хоч 10 відкрийте - все одно більше 100к не отримаєте
Ballverina А який банк Вам дозволив так знімати? Зазвичай банки цей ліміт розповсюджують на клієнта, а не на рахунок і в межах банку вихід був - перекинути частини на рахунки довірених осіб, родичів...
Ой+ написав:...Обіцяні виплати 150 млрд. грн., що понад 4 млрд доларів за цей період, або все ж таки 1,5 млрд/міс...Якщо війна буде затяжна, то економічно підтримувати такі виплати буде можливо або за рахунок союзників, але щось поки вони не успівають, або сильної девальвації.
Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників ... Крім того, доцільно випустити за кордон моряків, ІТ-шників тощо на роботу, щоб наповнювали бюджет. Багато з них вертатимуться.