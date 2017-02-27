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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9596959795989599
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:21

Visky Ощадбанк.
Ballverina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Бакс дешевше буде?

cудя по информации из сети, находятся кончалыги которым удается методом всевозможных прокруток купить бакс по 35,7
Зображення
и это еще без пересылки свифтом на приват и потери 0,5%
чисто математически, чтобы подобные представители популяции homo sapiens банально не умерли с голоду валютчики обязаны брать у них бакс по 40
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:45

Картки (у грн.) яких банків вигідні для (1) розрахунків у магазинах за кордоном (Європа) і (2) зняття готівки Євро?

Чи варта шкіра вичинки : зняття готівки Євро + переказ в Україну?

Чи вже брати по курсу чорного ринку у нас?
PPO
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:30

  Visky написав:Ballverina А який банк Вам дозволив так знімати? Зазвичай банки цей ліміт розповсюджують на клієнта, а не на рахунок і в межах банку вихід був - перекинути частини на рахунки довірених осіб, родичів...


выяснял и эту тему-будет только дороже
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на заході по 35.45 у всіх повах безлімітно наливають (35.2/35.45)
Niro
 
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