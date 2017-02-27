|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
cудя по информации из сети, находятся кончалыги которым удается методом всевозможных прокруток купить бакс по 35,7
и это еще без пересылки свифтом на приват и потери 0,5%
чисто математически, чтобы подобные представители популяции homo sapiens банально не умерли с голоду валютчики обязаны брать у них бакс по 40
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:45
Картки (у грн.) яких банків вигідні для (1) розрахунків у магазинах за кордоном (Європа) і (2) зняття готівки Євро?
Чи варта шкіра вичинки : зняття готівки Євро + переказ в Україну?
Чи вже брати по курсу чорного ринку у нас?
Додано: Суб 18 чер, 2022 08:30
Додано: Суб 18 чер, 2022 08:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на заході по 35.45 у всіх повах безлімітно наливають (35.2/35.45)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|