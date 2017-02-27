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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9597959895999600>
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:21

Visky Ощадбанк.
Ballverina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Бакс дешевше буде?

cудя по информации из сети, находятся кончалыги которым удается методом всевозможных прокруток купить бакс по 35,7
Зображення
и это еще без пересылки свифтом на приват и потери 0,5%
чисто математически, чтобы подобные представители популяции homo sapiens банально не умерли с голоду валютчики обязаны брать у них бакс по 40
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:45

Картки (у грн.) яких банків вигідні для (1) розрахунків у магазинах за кордоном (Європа) і (2) зняття готівки Євро?

Чи варта шкіра вичинки : зняття готівки Євро + переказ в Україну?

Чи вже брати по курсу чорного ринку у нас?
PPO
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:30

  Visky написав:Ballverina А який банк Вам дозволив так знімати? Зазвичай банки цей ліміт розповсюджують на клієнта, а не на рахунок і в межах банку вихід був - перекинути частини на рахунки довірених осіб, родичів...


выяснял и эту тему-будет только дороже
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на заході по 35.45 у всіх повах безлімітно наливають (35.2/35.45)
Niro
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:13

fler

тобто більшу половину існуючого держ-апарату? (168К)

https://nads.gov.ua/news/golova-nads-na ... erez-vijnu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:20

После нескольких недель сокращения продажи валют на этой неделе НБУ снова нарастил продажу. В течении недели было реализовано 1,06 млрд долларов. Об этом говорится в данных НБУ.

Согласно сообщению, за неделю НБУ удалось приобрести всего 6,6 млн долларов

С начала года НБУ продал уже 11,2 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 1,8 млрд долларов и 110 млн евро.

В конце мая Нацбанк продал 1,4 млрд долларов – рекордный с начала полномасштабной войны объем, после чего начал сокращать объемы продаж валюты.

https://zn.ua/ECONOMICS/nbu-podderzhal- ... ljuty.html

заигрались с 2мя курсами так скоро продавцов на мб не будет
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:25

В период с 13 по 17 июня Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $1,055 млрд и приобрел $8,3 млн. Об этом говорится в данных НБУ.

торговое сальдо -1$ ярд в неделю? :shock: коррупционеры в НБУ организовали схему по деребану резервов и фиксацию приближенных к ОП владельцев ОВГЗ.

с таким сальдо курс за соточку напрашивается и сдерживать его скоро будет нечем.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:30

Запорожье
USD/UAH 35.7/35.8
EUR/UAH 37.5/37.8
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:38

  fler написав:Уряд задумав зменшити армію чиновників на 100 000. Це зекономить десятки мільярдів гривень.
https://forbes.ua/inside/uryad-zadumav- ... 62022-6471

а шо в мвс, полиции и т.д госслужащих и вольный найм тоже почикают?
pilker
 
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