Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:21
Visky Ощадбанк.
Ballverina
Повідомлень: 4
З нами з: 17.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:00
Investor_K написав:
Бакс дешевше буде?
cудя по информации из сети, находятся кончалыги которым удается методом всевозможных прокруток купить бакс по 35,7
и это еще без пересылки свифтом на приват и потери 0,5%
чисто математически, чтобы подобные представители популяции homo sapiens банально не умерли с голоду валютчики обязаны брать у них бакс по 40
wtf
Повідомлень: 509
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:45
Картки (у грн.) яких банків вигідні для (1) розрахунків у магазинах за кордоном (Європа) і (2) зняття готівки Євро?
Чи варта шкіра вичинки : зняття готівки Євро + переказ в Україну? Чи вже брати по курсу чорного ринку у нас?
PPO
Повідомлень: 250
З нами з: 12.03.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Суб 18 чер, 2022 08:30
Visky написав: Ballverina
А який банк Вам дозволив так знімати? Зазвичай банки цей ліміт розповсюджують на клієнта, а не на рахунок і в межах банку вихід був - перекинути частини
на рахунки довірених осіб, родичів
...
выяснял и эту тему-будет только дороже
prodigy
Повідомлень: 8031
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3010 раз.
Подякували: 2926 раз.
Профіль
1
2
Додано: Суб 18 чер, 2022 08:51
на заході по 35.45 у всіх повах безлімітно наливають (35.2/35.45)
Niro
Повідомлень: 42
З нами з: 07.11.21
Подякував: 98 раз.
Подякували: 57 раз.
Профіль
Додано: Суб 18 чер, 2022 09:13
fler
тобто більшу половину існуючого держ-апарату? (168К)
https://nads.gov.ua/news/golova-nads-na ... erez-vijnu
greenozon
Повідомлень: 13652
З нами з: 01.06.14
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1244 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Суб 18 чер, 2022 09:20
После нескольких недель сокращения продажи валют на этой неделе НБУ снова нарастил продажу. В течении недели было реализовано 1,06 млрд долларов. Об этом говорится в данных НБУ.
Согласно сообщению, за неделю НБУ удалось приобрести всего 6,6 млн долларов С начала года НБУ продал уже 11,2 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 1,8 млрд долларов и 110 млн евро. В конце мая Нацбанк продал 1,4 млрд долларов – рекордный с начала полномасштабной войны объем, после чего начал сокращать объемы продаж валюты. https://zn.ua/ECONOMICS/nbu-podderzhal- ... ljuty.html
заигрались с 2мя курсами так скоро продавцов на мб не будет
vitaliian
Повідомлень: 13417
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2874 раз.
Профіль
Додано: Суб 18 чер, 2022 09:25
В период с 13 по 17 июня Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $1,055 млрд
и приобрел $8,3 млн. Об этом говорится в данных НБУ.
торговое сальдо -1$ ярд в неделю?
коррупционеры в НБУ организовали схему по деребану резервов и фиксацию приближенных к ОП владельцев ОВГЗ.
с таким сальдо курс за соточку напрашивается и сдерживать его скоро будет нечем.
Moneta
Повідомлень: 2966
З нами з: 26.06.11
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1395 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 18 чер, 2022 09:30
Запорожье
USD/UAH 35.7/35.8 EUR/UAH 37.5/37.8
edvardd
Повідомлень: 7483
З нами з: 20.11.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 2044 раз.
Профіль
Додано: Суб 18 чер, 2022 09:38
а шо в мвс, полиции и т.д госслужащих и вольный найм тоже почикают?
pilker
Повідомлень: 152
З нами з: 20.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
30707
30782847
1606
11025285
7972
22526463
Сер 04 тра, 2022 16:05 ЛОБ