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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9597959895999600
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:59

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.7/35.8
EUR/UAH 37.5/37.8

USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.4/37.7
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:01

  prodigy написав:
  V2 написав:
  prodigy написав:вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
В чому сенс даних операцій? :roll:
сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня)
Якось не дуже патріотично, м'яко кажучи. А як же військові облігації, як же підтримка України у складний час?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:17

  Moneta написав:В период с 13 по 17 июня Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $1,055 млрд и приобрел $8,3 млн. Об этом говорится в данных НБУ.

торговое сальдо -1$ ярд в неделю? :shock: коррупционеры в НБУ организовали схему по деребану резервов и фиксацию приближенных к ОП владельцев ОВГЗ.

с таким сальдо курс за соточку напрашивается и сдерживать его скоро будет нечем.

есть нюанс - когда вы видите такое отрицательное сальдо продаж валюты - это не только за счет ЗВР, но и за счет внешней помощи. ЗВР тоже снижаются, но меньшими темпами
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:30

  asti написав:сегодня откупил по 35,60
В чому сенс даних операцій? :roll:[/quote]сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня)[/quote]Якось не дуже патріотично, м'яко кажучи. А як же військові облігації, як же підтримка України у складний час?![/quote]

дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи
prodigy
 
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  #<1 ... 9597959895999600
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