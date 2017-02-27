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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 чер, 2022 09:59
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.7/35.8
EUR/UAH 37.5/37.8
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.4/37.7
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Додано: Суб 18 чер, 2022 10:01
prodigy написав: V2 написав: prodigy написав:
вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
В чому сенс даних операцій?
сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня)
Якось не дуже патріотично, м'яко кажучи. А як же військові облігації, як же підтримка України у складний час?!
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asti
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Додано: Суб 18 чер, 2022 10:17
Moneta написав:В период с 13 по 17 июня Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $1,055 млрд
и приобрел $8,3 млн. Об этом говорится в данных НБУ.
торговое сальдо -1$ ярд в неделю?
коррупционеры в НБУ организовали схему по деребану резервов и фиксацию приближенных к ОП владельцев ОВГЗ.
с таким сальдо курс за соточку напрашивается и сдерживать его скоро будет нечем.
есть нюанс - когда вы видите такое отрицательное сальдо продаж валюты - это не только за счет ЗВР, но и за счет внешней помощи. ЗВР тоже снижаются, но меньшими темпами
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Додано: Суб 18 чер, 2022 10:30
asti написав:
сегодня откупил по 35,60
В чому сенс даних операцій?
[/quote]сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня)[/quote]Якось не дуже патріотично, м'яко кажучи. А як же військові облігації, як же підтримка України у складний час?![/quote]
дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?
я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи
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