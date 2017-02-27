В чому сенс даних операцій? [/quote]сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня)[/quote]Якось не дуже патріотично, м'яко кажучи. А як же військові облігації, як же підтримка України у складний час?![/quote]
дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?
prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати? я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи
А хіба були варіанти не дотягнути? Звичайно, краще отримати +80% у валюті, як вибраним підвалило за 2019, але я думав, що взагалі ОВДП приморозять чи ще більше знецінять ніж вийшло по факту.
З початку року НБУ продав уже 11,2 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав – 1,8 млрд доларів та 110 млн євро. Наприкінці травня Нацбанк продав 1,4 млрд. доларів – рекордний з початку повномасштабної війни обсяг, після чого почав скорочувати обсяги продажу валюти. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nbu-pidtrim ... ljuti.html