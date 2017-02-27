Додано: Суб 18 чер, 2022 13:43

asti написав:

Хочете зовсім бідолагу роздягти?[/quote]бідолагою ніколи не вважав ні себе ні інших,треба бути ввічливим до людей (особисто незнайомих, і за віком удвічи старшим )пс у четвер пообіцяли допомгти купити валюту на МБ,якщо я залишу всю сумму яка була на гривневих ОВДП (більше 1,6 ляма)план був -купити доллар по 29,5475 і на 2-3 роки (до того стану, як у країні буде дуже багато валюти)) залишити кошти на військові валютні ОВДП- в казначействі банку сказали , що якщо на ОВДП то можна,- друга людина (це все з Київа), сказала, що ні, потім так,- а третя (валютний контроль)-ні в якому разі (заборона НБУ)))були варіанти:- ОВДП в гривні до 27/07/22 по 989,27грн (за 1000грн)-9,5% ставка-ОВДП в гривні до 02/11/22 по 963,45грн (за 1000грн)-10,0% ставка-ОВДП в гривні до 27/07/22 по 945,75грн (за 1000грн)-10,0% ставка-ОВДП в гривні до 01/03/22 по 928,54грн (за 1000грн)-11,0% ставка (эффективна ставка 18,146%), если вчера доллар купить 35,60грн, то курс (без збитку) на 1 березня має бути меньше 40,09грна на меньші строки там взагалі 36 або 37 (тоді гарантовано збиток)