В чому сенс даних операцій? [/quote]сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня)[/quote]Якось не дуже патріотично, м'яко кажучи. А як же військові облігації, як же підтримка України у складний час?![/quote]
дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?
prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати? я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи
А хіба були варіанти не дотягнути? Звичайно, краще отримати +80% у валюті, як вибраним підвалило за 2019, але я думав, що взагалі ОВДП приморозять чи ще більше знецінять ніж вийшло по факту.
З початку року НБУ продав уже 11,2 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав – 1,8 млрд доларів та 110 млн євро. Наприкінці травня Нацбанк продав 1,4 млрд. доларів – рекордний з початку повномасштабної війни обсяг, після чого почав скорочувати обсяги продажу валюти. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nbu-pidtrim ... ljuti.html
Хочете зовсім бідолагу роздягти? [/quote] бідолагою ніколи не вважав ні себе ні інших, треба бути ввічливим до людей (особисто незнайомих, і за віком удвічи старшим )
пс у четвер пообіцяли допомгти купити валюту на МБ, якщо я залишу всю сумму яка була на гривневих ОВДП (більше 1,6 ляма) план був -купити доллар по 29,5475 і на 2-3 роки (до того стану, як у країні буде дуже багато валюти)) залишити кошти на військові валютні ОВДП
- в казначействі банку сказали , що якщо на ОВДП то можна, - друга людина (це все з Київа), сказала, що ні, потім так, - а третя (валютний контроль)-ні в якому разі (заборона НБУ)))
були варіанти: - ОВДП в гривні до 27/07/22 по 989,27грн (за 1000грн)-9,5% ставка -ОВДП в гривні до 02/11/22 по 963,45грн (за 1000грн)-10,0% ставка -ОВДП в гривні до 27/07/22 по 945,75грн (за 1000грн)-10,0% ставка -ОВДП в гривні до 01/03/22 по 928,54грн (за 1000грн)-11,0% ставка (эффективна ставка 18,146%), если вчера доллар купить 35,60грн, то курс (без збитку) на 1 березня має бути меньше 40,09грн а на меньші строки там взагалі 36 або 37 (тоді гарантовано збиток)