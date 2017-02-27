RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9598959996009601>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:59

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.7/35.8
EUR/UAH 37.5/37.8

USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.4/37.7
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7486
З нами з: 20.11.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:01

  prodigy написав:
  V2 написав:
  prodigy написав:вчера продал 2100 по 35,50
сегодня откупил по 35,60
В чому сенс даних операцій? :roll:
сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня)
Якось не дуже патріотично, м'яко кажучи. А як же військові облігації, як же підтримка України у складний час?!
asti
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:17

  Moneta написав:В период с 13 по 17 июня Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $1,055 млрд и приобрел $8,3 млн. Об этом говорится в данных НБУ.

торговое сальдо -1$ ярд в неделю? :shock: коррупционеры в НБУ организовали схему по деребану резервов и фиксацию приближенных к ОП владельцев ОВГЗ.

с таким сальдо курс за соточку напрашивается и сдерживать его скоро будет нечем.

есть нюанс - когда вы видите такое отрицательное сальдо продаж валюты - это не только за счет ЗВР, но и за счет внешней помощи. ЗВР тоже снижаются, но меньшими темпами
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 29.09.19
Подякував: 342 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:30

  asti написав:сегодня откупил по 35,60
В чому сенс даних операцій? :roll:[/quote]сегодня начал забирать свои ежедневные 100к (гребаный лимит) после окончания ОВГЗ (придется ходить до конца июня)[/quote]Якось не дуже патріотично, м'яко кажучи. А як же військові облігації, як же підтримка України у складний час?![/quote]

дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи
prodigy
 
Повідомлень: 8037
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3010 раз.
Подякували: 2927 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?
я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи

А хіба були варіанти не дотягнути?
Звичайно, краще отримати +80% у валюті, як вибраним підвалило за 2019, але я думав, що взагалі ОВДП приморозять чи ще більше знецінять ніж вийшло по факту.
З початку року НБУ продав уже 11,2 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав – 1,8 млрд доларів та 110 млн євро.
Наприкінці травня Нацбанк продав 1,4 млрд. доларів – рекордний з початку повномасштабної війни обсяг, після чого почав скорочувати обсяги продажу валюти. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nbu-pidtrim ... ljuti.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5146
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:57

  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи

купіть один біткоїн поки ціна < 20 тисяч, продасте по 30 тисяч з горизонтом рік-два - відіб'єте втрати
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11317
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1683 раз.
Подякували: 2453 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:02

  Zebra написав:
  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?
я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи
купіть один біткоїн поки ціна < 20 тисяч, продасте по 30 тисяч з горизонтом рік-два - відіб'єте втрати
Хочете зовсім бідолагу роздягти? :) :)
asti
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:51

  Zebra написав:
  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи

купіть один біткоїн поки ціна < 20 тисяч, продасте по 30 тисяч з горизонтом рік-два - відіб'єте втрати

через год 400 баксов...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7486
З нами з: 20.11.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:35

  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи

А де втрати? Курс стабільний, проценти по ОВДП були великі, податків нуль. Щоб втратити по ОВДП - треба ну дуже постаратись.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6239
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1024 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:43

  asti написав:
Хочете зовсім бідолагу роздягти? :) :)[/quote]
бідолагою ніколи не вважав ні себе ні інших,
треба бути ввічливим до людей (особисто незнайомих, і за віком удвічи старшим )

пс у четвер пообіцяли допомгти купити валюту на МБ,
якщо я залишу всю сумму яка була на гривневих ОВДП (більше 1,6 ляма)
план був -купити доллар по 29,5475 і на 2-3 роки (до того стану, як у країні буде дуже багато валюти)) залишити кошти на військові валютні ОВДП

- в казначействі банку сказали , що якщо на ОВДП то можна,
- друга людина (це все з Київа), сказала, що ні, потім так,
- а третя (валютний контроль)-ні в якому разі (заборона НБУ)))

були варіанти:
- ОВДП в гривні до 27/07/22 по 989,27грн (за 1000грн)-9,5% ставка
-ОВДП в гривні до 02/11/22 по 963,45грн (за 1000грн)-10,0% ставка
-ОВДП в гривні до 27/07/22 по 945,75грн (за 1000грн)-10,0% ставка
-ОВДП в гривні до 01/03/22 по 928,54грн (за 1000грн)-11,0% ставка (эффективна ставка 18,146%), если вчера доллар купить 35,60грн, то курс (без збитку) на 1 березня має бути меньше 40,09грн
а на меньші строки там взагалі 36 або 37 (тоді гарантовано збиток)
prodigy
 
Повідомлень: 8037
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3010 раз.
Подякували: 2927 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 9598959996009601>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3071, 3072, 3073
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30725 30783899
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 чер, 2022 15:10
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1606 11025440
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 20:05
Ромасик
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22526510
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.