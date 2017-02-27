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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9598959996009601
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:45

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи

купіть один біткоїн поки ціна < 20 тисяч, продасте по 30 тисяч з горизонтом рік-два - відіб'єте втрати

через год 400 баксов...

хм... да думаю ниже 5000 точно не провалится, хотя .. как знать.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:46

  BIGor написав:
  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи

А де втрати? Курс стабільний, проценти по ОВДП були великі, податків нуль. Щоб втратити по ОВДП - треба ну дуже постаратись.


11,74% а курс гепнувся на 30% (порахуй, якщо вмієш)

продал доллар по 28,35 в лютому 2021 і на 18 міс на овдп, купляю доллар по 35,6/35,7
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex_dvornichenko написав:хм... да думаю ниже 5000 точно не провалится, хотя .. как знать


тобто купити по 20 і продати по 5

та ні,
в цьому разі краще на гривневі овдп ( дадуть тільки 30-40% збитку),
а ні 400%-500% як з кріптою :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:52

  prodigy написав:
  Visky написав:Ballverina А який банк Вам дозволив так знімати? Зазвичай банки цей ліміт розповсюджують на клієнта, а не на рахунок і в межах банку вихід був - перекинути частини на рахунки довірених осіб, родичів...


выяснял и эту тему-будет только дороже
Залежить від тарифів банку. Є такі де в межах банку перекази безкоштовні, є і комбінації банків з безкоштовним чи мінімальним безготівковим виходом і входом, в т.ч. для великих (лямних) сум з лояльним до коштів від ОВДП фінмоном... Як нас проінформувала колега Ballverina, є й такі хто по рахунках рахує.
Щодо підколок з "непатріотично", то майже всіх нас зараз тричі і більше "мають", навіть тих хто давно по вуха в баксі, інфляція у вигляді переважної частини цін суттєво випереджає емісію у вигляді курсу, ще і з прискоренням, і цей процес вже сталий, роками.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:через год 400 баксов...


На тлі стрімкого обвалу криптовалютного ринку найбільша кріптовалютная біржа США Coinbase звільняє 18% співробітників.

Як повідомляє Reuters, будуть звільнені 1100 осіб.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:03

  prodigy написав: у четвер пообіцяли допомгти купити валюту на МБ,
якщо я залишу всю сумму яка була на гривневих ОВДП (більше 1,6 ляма)
план був -купити доллар по 29,5475 і на 2-3 роки (до того стану, як у країні буде дуже багато валюти)) залишити кошти на військові валютні ОВДП

- в казначействі банку сказали , що якщо на ОВДП то можна,
- друга людина (це все з Київа), сказала, що ні, потім так,
- а третя (валютний контроль)-ні в якому разі (заборона НБУ)))
Тобто в результаті така схема не проконала? От вам і рівень компетенції співробітників банку на 4й міс обмежень...
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:07

  prodigy написав:
  BIGor написав:
  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи

А де втрати? Курс стабільний, проценти по ОВДП були великі, податків нуль. Щоб втратити по ОВДП - треба ну дуже постаратись.


11,74% а курс гепнувся на 30% (порахуй, якщо вмієш)

продал доллар по 28,35 в лютому 2021 і на 18 міс на овдп, купляю доллар по 35,6/35,7

То хто тобі доктор що ти не можеш по офіційному курсу купити?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:53

Visky це рівень не відділення (у моєму зразу сказали,що не можно ще 3 тижні тому), але я шукав де можна))
сказали можна, а в результаті згаяв день (тобто я міг вже в середу почитати сотки знімати, а почав тільки в пятницю)
навіть якщо б вдалось купити по солодкому курсу НБУ доллар-
ставлю не більше 10-20% на те, що у 2023(24/25) повернули саме доллари (а не по курсу НБУ)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 18 чер, 2022 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:54

BIGor
тобі точно до доктора,
бо не вмієш чемно спулкуватись...бидло
prodigy
 
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