покажите какой-нибудь график с техническим анализом или фундамент, почему 400, а не 500, не 1400, ....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 чер, 2022 17:18
покажите какой-нибудь график с техническим анализом или фундамент, почему 400, а не 500, не 1400, ....
Додано: Суб 18 чер, 2022 18:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
крупнейшие 3 сервиса криптокредитования уже ограничили вывод средств клиентов
Celsius имеет долговые позиции на 1ккк обеспеченные stETH и WBTC
в частности для WBTC цена ликвидации снизилась до $14000 за WBTC благодаря увеличению сумму залога в хранилище MakerDAO,
что касается stETH
получается при падении цены до 14 Celsius вынужден будет либо внести еще либо случится обвал по причине продажи WBTC на полмиллиарда держателем залога
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