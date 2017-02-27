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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9599960096019602
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:18

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи

купіть один біткоїн поки ціна < 20 тисяч, продасте по 30 тисяч з горизонтом рік-два - відіб'єте втрати

через год 400 баксов...


покажите какой-нибудь график с техническим анализом или фундамент, почему 400, а не 500, не 1400, .... :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:график

крупнейшие 3 сервиса криптокредитования уже ограничили вывод средств клиентов
Celsius имеет долговые позиции на 1ккк обеспеченные stETH и WBTC
в частности для WBTC цена ликвидации снизилась до $14000 за WBTC благодаря увеличению сумму залога в хранилище MakerDAO,
что касается stETH
Исследователи Huobi Research утверждают, что ликвидны лишь 27% ETH от общего их объема в распоряжении Celsius.

получается при падении цены до 14 Celsius вынужден будет либо внести еще либо случится обвал по причине продажи WBTC на полмиллиарда держателем залога
wtf
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