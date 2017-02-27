покажите какой-нибудь график с техническим анализом или фундамент, почему 400, а не 500, не 1400, ....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 чер, 2022 17:18
покажите какой-нибудь график с техническим анализом или фундамент, почему 400, а не 500, не 1400, ....
Додано: Суб 18 чер, 2022 18:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
крупнейшие 3 сервиса криптокредитования уже ограничили вывод средств клиентов
Celsius имеет долговые позиции на 1ккк обеспеченные stETH и WBTC
в частности для WBTC цена ликвидации снизилась до $14000 за WBTC благодаря увеличению сумму залога в хранилище MakerDAO,
что касается stETH
получается при падении цены до 14 Celsius вынужден будет либо внести еще либо случится обвал по причине продажи WBTC на полмиллиарда держателем залога
Додано: Суб 18 чер, 2022 19:04
Для чого кидатися з вогню та в полум'я? Долар зараз купувати, тільки зафіксувати збиток! Задумка світової еліти за теорією змов - доларова інфляція має зжерти заощадження вертольотних грошей і знецінити борги урядів. А тому зараз ніхто курс обвалювати не буде на догоду тримачам доларових матраців.
Краще корзина, гривня проценти молотить, баксова частина - мертва стабільність, золото - вічна цінність, облігації допомагають нам війну виграти, крипта - екстрім для гусарів, і в такому дусі. Щось, та й вистрелить.
Додано: Суб 18 чер, 2022 19:25
А хто буде мої втрати рахувати у 2025-му...?!
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