покажите какой-нибудь график с техническим анализом или фундамент, почему 400, а не 500, не 1400, ....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 чер, 2022 17:18
покажите какой-нибудь график с техническим анализом или фундамент, почему 400, а не 500, не 1400, ....
Додано: Суб 18 чер, 2022 18:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
крупнейшие 3 сервиса криптокредитования уже ограничили вывод средств клиентов
Celsius имеет долговые позиции на 1ккк обеспеченные stETH и WBTC
в частности для WBTC цена ликвидации снизилась до $14000 за WBTC благодаря увеличению сумму залога в хранилище MakerDAO,
что касается stETH
получается при падении цены до 14 Celsius вынужден будет либо внести еще либо случится обвал по причине продажи WBTC на полмиллиарда держателем залога
Додано: Суб 18 чер, 2022 19:04
Для чого кидатися з вогню та в полум'я? Долар зараз купувати, тільки зафіксувати збиток! Задумка світової еліти за теорією змов - доларова інфляція має зжерти заощадження вертольотних грошей і знецінити борги урядів. А тому зараз ніхто курс обвалювати не буде на догоду тримачам доларових матраців.
Краще корзина, гривня проценти молотить, баксова частина - мертва стабільність, золото - вічна цінність, облігації допомагають нам війну виграти, крипта - екстрім для гусарів, і в такому дусі. Щось, та й вистрелить.
Додано: Суб 18 чер, 2022 19:25
А хто буде мої втрати рахувати у 2025-му...?!
Додано: Суб 18 чер, 2022 19:52
покажите какой-нибудь график с техническим анализом или фундамент, почему 400, а не 500, не 1400, .... [/quote]
читал аналитику, чью не помню, мне эта тема побоку, но в принципе, какая разница 400, 500 или 1400 сейчас...
проблема в том, что сохранить деньги не в чем...
Додано: Суб 18 чер, 2022 20:46
11,74% а курс гепнувся на 30% (порахуй, якщо вмієш)[/quote]А хто буде мої втрати рахувати у 2025-му...?![/quote]
Я таки сподіваюсь, що ви самі... Хоча, час самі знаєте... Не кожен фінансовий геній зможе дожити... А з приводу вкладень... Навіть не знаю. З усього вам переліченого... Напевно тільки золото і доллар... З гривнею все може бути дуже погано. Ніякі проценти не компенсують. З доларом і золотом теж не все добре але з точки зору найменших втрат і мобільності...
Додано: Суб 18 чер, 2022 21:12
А хто буде мої втрати рахувати у 2025-му...?![/quote]
Я таки сподіваюсь, що ви самі... Хоча, час самі знаєте... Не кожен фінансовий геній зможе дожити... А з приводу вкладень... Навіть не знаю. З усього вам переліченого... Напевно тільки золото і доллар... З гривнею все може бути дуже погано. Ніякі проценти не компенсують. З доларом і золотом теж не все добре але з точки зору найменших втрат і мобільності...[/quote]
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
Если серьёзно то я думаю точно глобальные перемены на нас свалятся.Начиная от финансов заканчивая ядерной войной
Додано: Суб 18 чер, 2022 21:24
Я таки сподіваюсь, що ви самі... Хоча, час самі знаєте... Не кожен фінансовий геній зможе дожити... roll:[/quote] Если серьёзно то я думаю точно глобальные перемены на нас свалятся.Начиная от финансов заканчивая ядерной войной [/quote]
А вы оптимист однако!
Додано: Суб 18 чер, 2022 21:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
уточню, що проценти молотить друкарський верстат, а не гривня.
щодо природи світової кризи..то вона боргова. наткнувшася на кризу перевиробництва.
світ чекає така собі грейт діпрешн 2.0, але аж ніяк не заливка фальшивими грошима урядів, як в 2008 чи 2020.
Додано: Суб 18 чер, 2022 22:13
Я таки сподіваюсь, що ви самі... Хоча, час самі знаєте... Не кожен фінансовий геній зможе дожити... roll:[/quote] Если серьёзно то я думаю точно глобальные перемены на нас свалятся.Начиная от финансов заканчивая ядерной войной [/quote]
А вы оптимист однако! [/quote]
З приводу євро... "Нет в мире других денег кроме доллара". З приводу ядерної війни... Ну, тоді краще капіталовкладення - гарна домовина... 😃 А що, в ній і жить можна... Ну, до того моменту поки знадобиться за основним призначенням і продати, якщо не довго в ній жить...😃
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