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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9599960096019602
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:18

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи

купіть один біткоїн поки ціна < 20 тисяч, продасте по 30 тисяч з горизонтом рік-два - відіб'єте втрати

через год 400 баксов...


покажите какой-нибудь график с техническим анализом или фундамент, почему 400, а не 500, не 1400, .... :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:график

крупнейшие 3 сервиса криптокредитования уже ограничили вывод средств клиентов
Celsius имеет долговые позиции на 1ккк обеспеченные stETH и WBTC
в частности для WBTC цена ликвидации снизилась до $14000 за WBTC благодаря увеличению сумму залога в хранилище MakerDAO,
что касается stETH
Исследователи Huobi Research утверждают, что ликвидны лишь 27% ETH от общего их объема в распоряжении Celsius.

получается при падении цены до 14 Celsius вынужден будет либо внести еще либо случится обвал по причине продажи WBTC на полмиллиарда держателем залога
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:04

  prodigy написав:11,74% а курс гепнувся на 30% (порахуй, якщо вмієш)

продал доллар по 28,35 в лютому 2021 і на 18 міс на овдп, купляю доллар по 35,6/35,7

Для чого кидатися з вогню та в полум'я? Долар зараз купувати, тільки зафіксувати збиток! Задумка світової еліти за теорією змов - доларова інфляція має зжерти заощадження вертольотних грошей і знецінити борги урядів. А тому зараз ніхто курс обвалювати не буде на догоду тримачам доларових матраців.
Краще корзина, гривня проценти молотить, баксова частина - мертва стабільність, золото - вічна цінність, облігації допомагають нам війну виграти, крипта - екстрім для гусарів, і в такому дусі. Щось, та й вистрелить.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:25

  prodigy написав:
  BIGor написав:
  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?
А де втрати? Курс стабільний, проценти по ОВДП були великі, податків нуль. Щоб втратити по ОВДП - треба ну дуже постаратись.
11,74% а курс гепнувся на 30% (порахуй, якщо вмієш)
А хто буде мої втрати рахувати у 2025-му...?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:52

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  prodigy написав:дотягнув до кінця терміну-втратив близько 10к долл, може мені і решту віддати?

я розумію, що ти мене тролиш, але це мої справи

купіть один біткоїн поки ціна < 20 тисяч, продасте по 30 тисяч з горизонтом рік-два - відіб'єте втрати

через год 400 баксов...


покажите какой-нибудь график с техническим анализом или фундамент, почему 400, а не 500, не 1400, .... :roll:[/quote]



читал аналитику, чью не помню, мне эта тема побоку, но в принципе, какая разница 400, 500 или 1400 сейчас...
проблема в том, что сохранить деньги не в чем...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:46

  asti написав:
11,74% а курс гепнувся на 30% (порахуй, якщо вмієш)[/quote]А хто буде мої втрати рахувати у 2025-му...?![/quote]
Я таки сподіваюсь, що ви самі... Хоча, час самі знаєте... Не кожен фінансовий геній зможе дожити... :) А з приводу вкладень... Навіть не знаю. З усього вам переліченого... Напевно тільки золото і доллар... З гривнею все може бути дуже погано. Ніякі проценти не компенсують. З доларом і золотом теж не все добре але з точки зору найменших втрат і мобільності...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:12

  Sam17a написав:
  asti написав:
11,74% а курс гепнувся на 30% (порахуй, якщо вмієш)
А хто буде мої втрати рахувати у 2025-му...?![/quote]
Я таки сподіваюсь, що ви самі... Хоча, час самі знаєте... Не кожен фінансовий геній зможе дожити... :) А з приводу вкладень... Навіть не знаю. З усього вам переліченого... Напевно тільки золото і доллар... З гривнею все може бути дуже погано. Ніякі проценти не компенсують. З доларом і золотом теж не все добре але з точки зору найменших втрат і мобільності...[/quote]


лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
Если серьёзно то я думаю точно глобальные перемены на нас свалятся.Начиная от финансов заканчивая ядерной войной :roll:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:24

  konstantin kirovograd написав:
  Sam17a написав:
  asti написав:
11,74% а курс гепнувся на 30% (порахуй, якщо вмієш)
А хто буде мої втрати рахувати у 2025-му...?!
Я таки сподіваюсь, що ви самі... Хоча, час самі знаєте... Не кожен фінансовий геній зможе дожити... :)roll:[/quote] Если серьёзно то я думаю точно глобальные перемены на нас свалятся.Начиная от финансов заканчивая ядерной войной :roll:[/quote]
А вы оптимист однако! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mirax написав:Краще корзина, гривня проценти молотить, баксова частина - мертва стабільність,


уточню, що проценти молотить друкарський верстат, а не гривня. :D

щодо природи світової кризи..то вона боргова. наткнувшася на кризу перевиробництва.

світ чекає така собі грейт діпрешн 2.0, але аж ніяк не заливка фальшивими грошима урядів, як в 2008 чи 2020.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:13

  asti написав:
  konstantin kirovograd написав:
  asti написав:
11,74% а курс гепнувся на 30% (порахуй, якщо вмієш)
А хто буде мої втрати рахувати у 2025-му...?!
Я таки сподіваюсь, що ви самі... Хоча, час самі знаєте... Не кожен фінансовий геній зможе дожити... :)roll:[/quote] Если серьёзно то я думаю точно глобальные перемены на нас свалятся.Начиная от финансов заканчивая ядерной войной :roll:[/quote]
А вы оптимист однако! :) :)[/quote]
З приводу євро... "Нет в мире других денег кроме доллара". З приводу ядерної війни... Ну, тоді краще капіталовкладення - гарна домовина... 😃 А що, в ній і жить можна... Ну, до того моменту поки знадобиться за основним призначенням і продати, якщо не довго в ній жить...😃
Sam17a
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