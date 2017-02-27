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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9600960196029603
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:40

  prodigy написав:
  Sam17a написав:З приводу євро... "Нет в мире других денег кроме доллара".

для євро важкі часи (як завжди),
4,5 млн зайвих ртів годувати

Е - ні, не так. Для Європи тяжкі часи - здорожчання енергоресурсів, біженці. Сам Євросоюз, надто не поворотка структура - складна і довготривала процедура прийняття рішень, багато учасників з своїми, протилежними інтересами. А от євро, як грошова одиниця...в мене складається враження, що Євросоюз і євро не зовсім тотожні поняття. В Європі кризи, а євро 1.13. Особисто я вважаю, що і євро і долар і той самий біткоін, як і золото - речі самі в собі. Товар. Є попит - дорожчає, немає - дешевшає. А от попит - не завжди пов'язаний з прикладною проблемою. Основна маса попиту - спекулятивна. Євро - здорожчання єнергоносіїв (а їх тільки купувати і купувати з проблемами), біженці, втрата ринку РФ - дорожчає. Біток - гарний варіант для РФ вивести гроші з того дурдому, повинні купувати - дешевшає. Рубль - втрата інвестицій, втрата ринків, війна - дорожчає. Ну, хоч по рублю - зрозуміло, приток валюти. А все інше - чисто спекуляції. І якщо хочете заробити, не маючи мільярдів, щоб хитнути ринок - вгадуте як і куди його будуть хитати ті, хто має ресурс для спрямування ринку.
Sam17a
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