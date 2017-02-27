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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 чер, 2022 20:46
asti
Я таки сподіваюсь, що ви самі... Хоча, час самі знаєте... Не кожен фінансовий геній зможе дожити...
А з приводу вкладень... Навіть не знаю. З усього вам переліченого... Напевно тільки золото і доллар... З гривнею все може бути дуже погано. Ніякі проценти не компенсують. З доларом і золотом теж не все добре але з точки зору найменших втрат і мобільності...
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Sam17a
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:12
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:36
Mirax написав: prodigy написав:
11,74% а курс гепнувся на 30% (порахуй, якщо вмієш)
продал доллар по 28,35 в лютому 2021 і на 18 міс на овдп, купляю доллар по 35,6/35,7
Для чого кидатися з вогню та в полум'я? Долар зараз купувати, тільки зафіксувати збиток! Задумка світової еліти за теорією змов - доларова інфляція має зжерти заощадження вертольотних грошей і знецінити борги урядів. А тому зараз ніхто курс обвалювати не буде на догоду тримачам доларових матраців.
Краще корзина, гривня проценти молотить, баксова частина - мертва стабільність, золото - вічна цінність, облігації допомагають нам війну виграти, крипта - екстрім для гусарів, і в такому дусі. Щось, та й вистрелить.
Може таке статися, що крипта зовсім зникне, бо Світ знаходитиметься в повному хаосі і Третій Світовій війні. Кажете долар девальвує, а гривня то святе на депо. Так от, валюти третіх Країн девальвують ще більше, ніж основні, які знаходяться в Резервах! В майбутньому актуальним збереженням капіталу вважаю, це продовольство, яке здорожчає, долар готівка і золото! Все інше перетвориться на непомітний пил!
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:44
Mirax написав:
Краще корзина, гривня проценти молотить, баксова частина - мертва стабільність,
уточню, що проценти молотить друкарський верстат, а не гривня.
щодо природи світової кризи..то вона боргова. наткнувшася на кризу перевиробництва.
світ чекає така собі грейт діпрешн 2.0, але аж ніяк не заливка фальшивими грошима урядів, як в 2008 чи 2020.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 22:13
З приводу євро... "Нет в мире других денег кроме доллара".
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Sam17a
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:58
Sam17a написав:
З приводу євро... "Нет в мире других денег кроме доллара".
для євро важкі часи (як завжди),
4,5 млн зайвих ртів годувати
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prodigy
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:40
prodigy написав: Sam17a написав:
З приводу євро... "Нет в мире других денег кроме доллара".
для євро важкі часи (як завжди),
4,5 млн зайвих ртів годувати
Е - ні, не так. Для Європи тяжкі часи - здорожчання енергоресурсів, біженці. Сам Євросоюз, надто не поворотка структура - складна і довготривала процедура прийняття рішень, багато учасників з своїми, протилежними інтересами. А от євро, як грошова одиниця...в мене складається враження, що Євросоюз і євро не зовсім тотожні поняття. В Європі кризи, а євро 1.13. Особисто я вважаю, що і євро і долар і той самий біткоін, як і золото - речі самі в собі. Товар. Є попит - дорожчає, немає - дешевшає. А от попит - не завжди пов'язаний з прикладною проблемою. Основна маса попиту - спекулятивна. Євро - здорожчання єнергоносіїв (а їх тільки купувати і купувати з проблемами), біженці, втрата ринку РФ - дорожчає. Біток - гарний варіант для РФ вивести гроші з того дурдому, повинні купувати - дешевшає. Рубль - втрата інвестицій, втрата ринків, війна - дорожчає. Ну, хоч по рублю - зрозуміло, приток валюти. А все інше - чисто спекуляції. І якщо хочете заробити, не маючи мільярдів, щоб хитнути ринок - вгадуте як і куди його будуть хитати ті, хто має ресурс для спрямування ринку.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:23
prodigy написав: Sam17a написав:
З приводу євро... "Нет в мире других денег кроме доллара".
для євро важкі часи (як завжди),
4,5 млн зайвих ртів годувати
если ситуация на востоке не дай бог ухудшится или таракан откроет второй фронт ртов будет не 5 а 15-20 миллионов
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:29
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:43
На ПОХ можно по 35.7 купить. Полно баксов.
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