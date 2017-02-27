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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 чер, 2022 12:11
konstantin kirovograd написав:
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборота
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ