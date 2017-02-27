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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 чер, 2022 12:11
konstantin kirovograd написав:
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборота
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phantom_systems
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:19
Investor_K написав:
На ПОХ можно по 35.7 купить. Полно баксов.
Завтра банки откроются, гривна появится...
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:54
phantom_systems написав: konstantin kirovograd написав:
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборот
а
Этой байке уже почти скоро будет столько лет сколько и про легенду что долар меняют на Амеро
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BIGor
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:56
phantom_systems написав: konstantin kirovograd написав:
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборота
Плевать на взгляды.
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Investor_K
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Додано: Нед 19 чер, 2022 14:09
BIGor написав: phantom_systems написав: konstantin kirovograd написав:
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборот
а
Этой байке уже почти скоро будет столько лет сколько и про легенду что долар меняют на Амеро
Воспринимают с подозрением на криминал. Как если в Штатах в маркете расплатиться пачкой сотенных.
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phantom_systems
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Додано: Нед 19 чер, 2022 14:16
Фантом, если у Вас есть дискомфорт с 500 евровыми курами -, отдайте их мне. У меня нет таких проблем
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Investor_K
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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