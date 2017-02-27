|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 чер, 2022 12:11
konstantin kirovograd написав:
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборота
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2133
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 13:19
Investor_K написав:
На ПОХ можно по 35.7 купить. Полно баксов.
Завтра банки откроются, гривна появится...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2744
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 13:54
phantom_systems написав: konstantin kirovograd написав:
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборот
а
Этой байке уже почти скоро будет столько лет сколько и про легенду что долар меняют на Амеро
-
BIGor
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 6245
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1025 раз.
- Подякували: 1342 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 чер, 2022 13:56
phantom_systems написав: konstantin kirovograd написав:
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборота
Плевать на взгляды.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7544
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 14:09
BIGor написав: phantom_systems написав: konstantin kirovograd написав:
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборот
а
Этой байке уже почти скоро будет столько лет сколько и про легенду что долар меняют на Амеро
Воспринимают с подозрением на криминал. Как если в Штатах в маркете расплатиться пачкой сотенных.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2133
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 14:16
Фантом, если у Вас есть дискомфорт с 500 евровыми курами -, отдайте их мне. У меня нет таких проблем
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7544
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 15:59
Воспринимают с подозрением на криминал. Как если в Штатах в маркете расплатиться пачкой сотенных.[/quote]
и что... не берут сотки в америке
та пох им там всем.Вон Лазаренко в 90-х купил у Эдди Мерфи артиста Голливуда дом принеся баксы весом 70 кг в нескольких сумках и всё окей.
500 евро это вещь! при кросе 1.6 в своё время это было 800 баксов
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:06
BIGor написав: phantom_systems написав: konstantin kirovograd написав:
лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.
В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборот
а
Этой байке уже почти скоро будет столько лет сколько и про легенду что долар меняют на Амеро
Ну,попробуйте расплатиться 500 евровой купюрой в супермаркете в Европе!!Это очень занимательное "кино"
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1419
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:10
Ну,попробуйте расплатиться 500 евровой купюрой в супермаркете в Европе!!Это очень занимательное "кино"
[/quote]
и что будет коллега просвятите...это как в маршрутке маршрутчик не хочет мелочь брать хотя обязан так как даже 10 копеек это платёжное средства на территории Украины.
Берут там 500 евро аж бегом и никто носом не крутит
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 18:02
konstantin kirovograd написав:
Берут там 500 евро аж бегом и никто носом не крутит
Вы когда в тех краях в последний раз были? Вам просто откажут. Везде. Многие магазы даже от 200 евро в осадок выпадают, особенно в сельской местности. Вам даже в банке 500 евро могут не разменять.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2133
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30767
|30788872
|
|
|1606
|11026281
|
|
|7972
|22526690
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|