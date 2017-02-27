RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9599960096019602>
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:11

  konstantin kirovograd написав:лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.

В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборота
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:19

  Investor_K написав:На ПОХ можно по 35.7 купить. Полно баксов.
Завтра банки откроются, гривна появится...
asti
 
Повідомлень: 2744
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:54

  phantom_systems написав:
  konstantin kirovograd написав:лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.

В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборота

Этой байке уже почти скоро будет столько лет сколько и про легенду что долар меняют на Амеро :D
BIGor
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6245
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:56

  phantom_systems написав:
  konstantin kirovograd написав:лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.

В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборота

Плевать на взгляды.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7544
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:09

  BIGor написав:
  phantom_systems написав:
  konstantin kirovograd написав:лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.

В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборота

Этой байке уже почти скоро будет столько лет сколько и про легенду что долар меняют на Амеро :D

Воспринимают с подозрением на криминал. Как если в Штатах в маркете расплатиться пачкой сотенных.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фантом, если у Вас есть дискомфорт с 500 евровыми курами -, отдайте их мне. У меня нет таких проблем
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7544
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 15:59

Воспринимают с подозрением на криминал. Как если в Штатах в маркете расплатиться пачкой сотенных.[/quote]

и что... не берут сотки в америке :lol: :lol: :lol: та пох им там всем.Вон Лазаренко в 90-х купил у Эдди Мерфи артиста Голливуда дом принеся баксы весом 70 кг в нескольких сумках и всё окей.
500 евро это вещь! при кросе 1.6 в своё время это было 800 баксов 8)
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:06

  BIGor написав:
  phantom_systems написав:
  konstantin kirovograd написав:лучше евро.Если по 500 купюры-пачки меньше.В матрас больше помещается.

В ЕС на людей с 500-евровыми купюрами очень косо смотрят, они с 2019 выводятся из оборота

Этой байке уже почти скоро будет столько лет сколько и про легенду что долар меняют на Амеро :D


Ну,попробуйте расплатиться 500 евровой купюрой в супермаркете в Европе!!Это очень занимательное "кино" :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 29.05.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:10

Ну,попробуйте расплатиться 500 евровой купюрой в супермаркете в Европе!!Это очень занимательное "кино" :mrgreen:[/quote]


и что будет коллега просвятите...это как в маршрутке маршрутчик не хочет мелочь брать хотя обязан так как даже 10 копеек это платёжное средства на территории Украины.
Берут там 500 евро аж бегом и никто носом не крутит
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:02

  konstantin kirovograd написав:Берут там 500 евро аж бегом и никто носом не крутит

Вы когда в тех краях в последний раз были? Вам просто откажут. Везде. Многие магазы даже от 200 евро в осадок выпадают, особенно в сельской местности. Вам даже в банке 500 евро могут не разменять.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9599960096019602>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3075, 3076, 3077
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30767 30788872
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 18:12
osafly
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1606 11026281
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 20:05
Ромасик
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22526690
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1616)
19.06.2022 19:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.