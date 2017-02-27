Баришня в Ірландії прийшла в магаз з дрібними, їй такі дають як переселенці, щоб поміняти кілька сотень. Їй відразу сказали, що , увага!!! "п'ятдесяток зовсім мало , все не поміняють".
Про сотні мова навіть не йшла.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:14
Баришня в Ірландії прийшла в магаз з дрібними, їй такі дають як переселенці, щоб поміняти кілька сотень. Їй відразу сказали, що , увага!!! "п'ятдесяток зовсім мало , все не поміняють".
Про сотні мова навіть не йшла.
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