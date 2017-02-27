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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9599960096019602
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:14

Баришня в Ірландії прийшла в магаз з дрібними, їй такі дають як переселенці, щоб поміняти кілька сотень. Їй відразу сказали, що , увага!!! "п'ятдесяток зовсім мало , все не поміняють".
Про сотні мова навіть не йшла.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:34

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:35

Український малий та середній бізнес здебільшого не може відновлювати роботу через відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку.

Серед найпопулярніших причин, що заважає бізнесу відновлюватися:

Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку - 62%
Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку - 48%
Відсутність достатнього капіталу - 43%
Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу - 29%
Недоступність кредитних коштів - 28%
Зруйнованість ланцюгів постачання - 26%
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/19/688320/
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