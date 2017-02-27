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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9599960096019602
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:14

Баришня в Ірландії прийшла в магаз з дрібними, їй такі дають як переселенці, щоб поміняти кілька сотень. Їй відразу сказали, що , увага!!! "п'ятдесяток зовсім мало , все не поміняють".
Про сотні мова навіть не йшла.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:34

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:35

Український малий та середній бізнес здебільшого не може відновлювати роботу через відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку.

Серед найпопулярніших причин, що заважає бізнесу відновлюватися:

Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку - 62%
Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку - 48%
Відсутність достатнього капіталу - 43%
Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу - 29%
Недоступність кредитних коштів - 28%
Зруйнованість ланцюгів постачання - 26%
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/19/688320/
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 20:59

  konstantin kirovograd написав:
  prodigy написав:
  Sam17a написав:З приводу євро... "Нет в мире других денег кроме доллара".

для євро важкі часи (як завжди),
4,5 млн зайвих ртів годувати


если ситуация на востоке не дай бог ухудшится или таракан откроет второй фронт ртов будет не 5 а 15-20 миллионов

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ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 04:27

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Всім привіт!
Привіз свіженьке фото осколків - але добре, що вони на фото, а не в мені))
Зараз, то мені весело - а в суботу ввечері, то було зовсім не до сміху...
Взагалі, було лише 1 питання, яке в голові крутилось - "як?-як ми вижили?-як нас , навіть, не поранено???!!!"
Міна влучила просто в наш дах(стара сільська хата) - в стелі/в нашій кімнаті - зробило 7-8 дірок, через деякі - було видно небо... вікна вибило.... клуби пилюки.... а нас, на той час в тій кімнаті - було шестеро!
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Просто реальне Боже диво!
Бог нас врятував!
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 05:20

  jump написав:Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде.

А курс доллара?
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 06:04

  Investor_K написав:
  jump написав:Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде.

А курс доллара?

Та мабуть по 5 буде :D
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