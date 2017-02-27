Баришня в Ірландії прийшла в магаз з дрібними, їй такі дають як переселенці, щоб поміняти кілька сотень. Їй відразу сказали, що , увага!!! "п'ятдесяток зовсім мало , все не поміняють".
Про сотні мова навіть не йшла.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 чер, 2022 18:14
Баришня в Ірландії прийшла в магаз з дрібними, їй такі дають як переселенці, щоб поміняти кілька сотень. Їй відразу сказали, що , увага!!! "п'ятдесяток зовсім мало , все не поміняють".
Про сотні мова навіть не йшла.
Додано: Нед 19 чер, 2022 19:34
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде.
Додано: Нед 19 чер, 2022 19:35
Український малий та середній бізнес здебільшого не може відновлювати роботу через відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку.
Серед найпопулярніших причин, що заважає бізнесу відновлюватися:
Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку - 62%
Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку - 48%
Відсутність достатнього капіталу - 43%
Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу - 29%
Недоступність кредитних коштів - 28%
Зруйнованість ланцюгів постачання - 26%
Додано: Нед 19 чер, 2022 20:59
Не дождешься, "землячок"
Додано: Пон 20 чер, 2022 04:27
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Всім привіт!
Привіз свіженьке фото осколків - але добре, що вони на фото, а не в мені))
Зараз, то мені весело - а в суботу ввечері, то було зовсім не до сміху...
Взагалі, було лише 1 питання, яке в голові крутилось - "як?-як ми вижили?-як нас , навіть, не поранено???!!!"
Міна влучила просто в наш дах(стара сільська хата) - в стелі/в нашій кімнаті - зробило 7-8 дірок, через деякі - було видно небо... вікна вибило.... клуби пилюки.... а нас, на той час в тій кімнаті - було шестеро!
Просто реальне Боже диво!
Бог нас врятував!
Додано: Пон 20 чер, 2022 05:20
Додано: Пон 20 чер, 2022 06:04
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