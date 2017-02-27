Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 чер, 2022 18:14
Баришня в Ірландії прийшла в магаз з дрібними, їй такі дають як переселенці, щоб поміняти кілька сотень. Їй відразу сказали, що , увага!!! "п'ятдесяток зовсім мало , все не поміняють".
Про сотні мова навіть не йшла.
Hotab
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:34
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде.
jump
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:35
Український малий та середній бізнес здебільшого не може відновлювати роботу через відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку.
Серед найпопулярніших причин, що заважає бізнесу відновлюватися:
Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку - 62%
Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку - 48%
Відсутність достатнього капіталу - 43%
Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу - 29%
Недоступність кредитних коштів - 28%
Зруйнованість ланцюгів постачання - 26%
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/19/688320/
jump
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Додано: Нед 19 чер, 2022 20:59
konstantin kirovograd написав: prodigy написав: Sam17a написав:
З приводу євро... "Нет в мире других денег кроме доллара".
для євро важкі часи (як завжди),
4,5 млн зайвих ртів годувати
если ситуация на востоке не дай бог ухудшится или таракан откроет второй фронт ртов будет не 5 а 15-20 миллионов
Не дождешься, "землячок"
ТИХИЙ
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Додано: Пон 20 чер, 2022 05:20
jump написав:
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде.
А курс доллара?
Investor_K
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Додано: Пон 20 чер, 2022 06:04
Investor_K написав: jump написав:
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде.
А курс доллара?
Та мабуть по 5 буде
Волинь
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Додано: Пон 20 чер, 2022 07:39
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Додано: Пон 20 чер, 2022 08:32
Запорожье
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edvardd
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:26
Волинь написав: Investor_K написав: jump написав:
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде.
А курс доллара?
Та мабуть по 5 буде
А чому нi? Може й по 2 побачимо. Деномiнацiя є такий цікавий спосіб, і вуаля долар по 2-5.
Евгений Н.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:34
phantom_systems написав: konstantin kirovograd написав:
Берут там 500 евро аж бегом и никто носом не крутит
Вы когда в тех краях в последний раз были? Вам просто откажут. Везде. Многие магазы даже от 200 евро в осадок выпадают, особенно в сельской местности. Вам даже в банке 500 евро могут не разменять.
зато они отлично ложатся на счет и можно расплачиваться картой
Олежан
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