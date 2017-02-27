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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9600960196029603
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:12

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.45/37.7

🇺🇸USD 35.55 35.65
🇪🇺EUR 37.35 37.65
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:23

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.45/37.7

🇺🇸USD 35.55 35.65
🇪🇺EUR 37.35 37.65



Причины укрепляжа?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:34

  Investor_K написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.45/37.7

🇺🇸USD 35.55 35.65
🇪🇺EUR 37.35 37.65

Причины укрепляжа?

До военных деньги не дошли...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:56

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу был не очень объемным. Возврат рефинанса в пятницу превысил выдачу нового, возвращали также и в остальные дни недели.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на внушительные 5.398 млрд. грн. (неделей ранее 12.354 млрд. грн.) Первая волна избавления от слишком дорогого рефинанса прошла, но тенденция сохраняется.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 30.948 млрд. грн. (неделей ранее 22.703 млрд. грн.) Сумма больше привычных, но относительная равномерность по дням намекает, что это может быть переход на новый уровень.

НБУ на прошедшей неделе облигации не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 190 млрд. грн. из планируемых 400. Как и в прошлом месяце, после покупки на крупную сумму взяли паузу.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составила 36.346 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 34.943 млрд. грн,)

С начала войны чистая эмиссия составила 5.057 млрд. грн.
Одна неделя без покупки облигаций, и результат выглядит совсем скромно. Еще одна такая неделя - эмиссия станет отрицательной.
Чистую эмиссию я считаю, корректируя предыдущий результат на результат прошедшей недели. При таком подходе может накапливаться небольшая погрешность, но на общею оценку состояния дел она не повлияет. Когда эмиссия станет угрожающей, это будет заметно.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 227.924 млрд. грн. (неделей ранее 221.142 млрд. грн.) Почти без изменений.

Расходы казначейства превысили доходы на 41.783 млрд. грн. (неделей ранее 35.208 млрд. грн.) Расходы немного выше привычного уровня. За 2 недели потратили все, что привлекли облигациями.

За неделю было инкассировано 0.075 млрд. грн. (неделей ранее 2.3 млрд. грн.) Результат можно считать нулевым.

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 8,30;
Продал – 1055,61.
Продажа больше обычной, но не рекордная. На фоне участившихся сообщений о предоставлении нам помощи это выглядит приемлемо.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:02

  Сибарит написав:На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу был не очень объемным. Возврат рефинанса в пятницу превысил выдачу нового, возвращали также и в остальные дни недели.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на внушительные 5.398 млрд. грн. (неделей ранее 12.354 млрд. грн.) Первая волна избавления от слишком дорогого рефинанса прошла, но тенденция сохраняется.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 30.948 млрд. грн. (неделей ранее 22.703 млрд. грн.) Сумма больше привычных, но относительная равномерность по дням намекает, что это может быть переход на новый уровень.

НБУ на прошедшей неделе облигации не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 190 млрд. грн. из планируемых 400. Как и в прошлом месяце, после покупки на крупную сумму взяли паузу.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составила 36.346 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 34.943 млрд. грн,)

С начала войны чистая эмиссия составила 5.057 млрд. грн.
Одна неделя без покупки облигаций, и результат выглядит совсем скромно. Еще одна такая неделя - эмиссия станет отрицательной.
Чистую эмиссию я считаю, корректируя предыдущий результат на результат прошедшей недели. При таком подходе может накапливаться небольшая погрешность, но на общею оценку состояния дел она не повлияет. Когда эмиссия станет угрожающей, это будет заметно.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 227.924 млрд. грн. (неделей ранее 221.142 млрд. грн.) Почти без изменений.

Расходы казначейства превысили доходы на 41.783 млрд. грн. (неделей ранее 35.208 млрд. грн.) Расходы немного выше привычного уровня. За 2 недели потратили все, что привлекли облигациями.

За неделю было инкассировано 0.075 млрд. грн. (неделей ранее 2.3 млрд. грн.) Результат можно считать нулевым.

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 8,30;
Продал – 1055,61.
Продажа больше обычной, но не рекордная. На фоне участившихся сообщений о предоставлении нам помощи это выглядит приемлемо.

1. Орківською мовою не усі володіють
2. Який буде курс по доллару на вечір пятниці?

P.S. З такою кількістю нагород (Брежнєв відпочиває) Ви легко впораєтесь з обома завданнями. Чи не так?
Investor_K
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