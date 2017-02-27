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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9601960296039604
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:03

  edvardd написав:
  Investor_K написав:
  edvardd написав:[quoЗапорожье
USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.45/37.7

🇺🇸USD 35.55 35.65
🇪🇺EUR 37.35 37.65

Причины укрепляжа?

=====

До военных деньги не дошли...[/quote]

===

Так, покищо... :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:39

  Успіх написав:
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:34
  Успіх написав:Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...

Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.

Це була п'ятниця - а вже в понеділок курс поліз трохи вгору ;) але, наче зараз зупинився(чи пару копійок відкотився?)
Але ж це була лише зарплата, яка вовтузиться довкола 14К))
А от премія має бути сьогодні/завтра - то ж поспостерігаємо, чи вливають виплати військовим на курс долара, чи ні? ;)

Одразу повідомте, як прийде премія на форумі - отримаєте багато плюсиків, може для когось це буде валютний сигнал. :!:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:11

  Zebra написав:
  Успіх написав:
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:34

Це була п'ятниця - а вже в понеділок курс поліз трохи вгору ;) але, наче зараз зупинився(чи пару копійок відкотився?)
Але ж це була лише зарплата, яка вовтузиться довкола 14К))
А от премія має бути сьогодні/завтра - то ж поспостерігаємо, чи вливають виплати військовим на курс долара, чи ні? ;)

Одразу повідомте, як прийде премія на форумі - отримаєте багато плюсиків, може для когось це буде валютний сигнал. :!:

что значит плюсики? - баксы надо воинам подгонять по правильному курсу :D
Успих - Вам по какому курсу - 29, 31, 33? ;)
Shaman
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  #<1 ... 9601960296039604
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