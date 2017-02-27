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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9601960296039604
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:03

  edvardd написав:
  Investor_K написав:
  edvardd написав:[quoЗапорожье
USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.45/37.7

🇺🇸USD 35.55 35.65
🇪🇺EUR 37.35 37.65

Причины укрепляжа?

=====

До военных деньги не дошли...[/quote]

===

Так, покищо... :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:39

  Успіх написав:
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:34
  Успіх написав:Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...

Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.

Це була п'ятниця - а вже в понеділок курс поліз трохи вгору ;) але, наче зараз зупинився(чи пару копійок відкотився?)
Але ж це була лише зарплата, яка вовтузиться довкола 14К))
А от премія має бути сьогодні/завтра - то ж поспостерігаємо, чи вливають виплати військовим на курс долара, чи ні? ;)

Одразу повідомте, як прийде премія на форумі - отримаєте багато плюсиків, може для когось це буде валютний сигнал. :!:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:11

  Zebra написав:
  Успіх написав:
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:34

Це була п'ятниця - а вже в понеділок курс поліз трохи вгору ;) але, наче зараз зупинився(чи пару копійок відкотився?)
Але ж це була лише зарплата, яка вовтузиться довкола 14К))
А от премія має бути сьогодні/завтра - то ж поспостерігаємо, чи вливають виплати військовим на курс долара, чи ні? ;)

Одразу повідомте, як прийде премія на форумі - отримаєте багато плюсиків, може для когось це буде валютний сигнал. :!:

что значит плюсики? - баксы надо воинам подгонять по правильному курсу :D
Успих - Вам по какому курсу - 29, 31, 33? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:19

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Zebra написав:
  Успіх написав:[quotПовідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:34
  Успіх написав:Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...

Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.


Це була п'ятниця - а вже в понеділок курс поліз трохи вгору ;) але, наче зараз зупинився(чи пару копійок відкотився?)
Але ж це була лише зарплата, яка вовтузиться довкола 14К))
А от премія має бути сьогодні/завтра - то ж поспостерігаємо, чи вливають виплати військовим на курс долара, чи ні? ;)


Одразу повідомте, як прийде премія на форумі - отримаєте багато плюсиків, може для когось це буде валютний сигнал. :!:[/quote]
===

Та я тут не за/для плюсиків...
Але мені не важко буде написати тут пару слів(поки я переїхав в тил)

По логіці - мало бути сьогодні :roll:
Бо в квітні прийшла премія і зарплата в один день - 8го числа
В травні - премія прийшла 18го
А сьогодні вже 20те червня - наче, "час настав" - нє? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Бо в квітні прийшла премія і зарплата в один день - 8го числа
В травні - премія прийшла 18го
А сьогодні вже 20те червня - наче, "час настав" - нє?
вот он "фактор 20-го")
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:27

Хоч лічи, а хоч рахуй - все одно ....)))

  Shaman написав:Успих - Вам по какому курсу - 29, 31, 33?

Подивимось, який курс намалюють через декілька днів ;)
36 чи 37?🤔😁
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:57

Успіх

@успіх, нарахування на нулі справедливе? ви коли в тилу. як нараховують, як бойові чи тилові? командири приписують чи ні?
і до якої міри вважається фронт, 5 км від лінії зіткнення, яка може бути статичною вже два місяці - це фронт чи ні?
R12
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:17

  R12 написав:Успіх

@успіх, нарахування на нулі справедливе? ви коли в тилу. як нараховують, як бойові чи тилові? командири приписують чи ні?
і до якої міри вважається фронт, 5 км від лінії зіткнення, яка може бути статичною вже два місяці - це фронт чи ні?

1. Я тут вже писав, що був здивований, що нарахування "100К" діє ж зразу, як тільки приїхали ми в область/зону БД. Хоч наші командири завжди записували, хто і скільки днів перебуває на вогневій, а хто залишився в тилу!
2. Ми - арта, і ближче, як на 6-7км до лінії зіткнення/фронту не підїзджаємо!(а тил наш рахується за 40-60-70км від лінії фронту)
А 6-7-9км від лінії зіткнення - зовсім не заважає оркам гатити по нас з САУшок, а особливо - з нон, які полюбляють ще під'їхати до лінії на пару км ближче - вгатити по нас 3-4 міни і уїПати нах :evil:
От цього разу - навіть, влучили по нас...
Дивом Божим ми всі вціліли!
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