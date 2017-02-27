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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9608960996109611>
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 19:04

  Shaman написав:понятно, что основная причина нынешних экономических проблем это война, но отдельные элементы популизма в политике все равно присутствуют - в текущей ситуации сокращение расходов бюджета тоже дало бы свой небольшой эффект - но мы это даже не рассматриваем, к сожалению.

Все верно, странно выглядят те же зарплаты судей в несколько сотен тысяч грн при отсутствующем существенном девале, в то время пока система на некоторой паузе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 19:15

  Shaman написав:
если Вы не поняли, я просто провожу анализ взаимосвязи количества денежных средств и курса - почти чистая физика, без той лирики, которая идет в Вашем сообщении ;)

Ну так подумайте ще раз над тим що я написав.
І як емісія не обов'язково приводить до інфляції і девальвації можете написати економічну роботу, отримаєте нобелівську премію. Це буде прорив в економічній думці, падіння ВВП на 50% з подвоєнною грошовою масою точно ні до ніякої бяки не призведе? Навіть 2+2 я боюсь в вас питати, бо не впораєтесь.
Ви за деревами не побачили ліса. Вчиться моделювати ситуацію хоть на пів крока вперед.
Проспівали взагалі щось в дусі відвертого цинізма, що я просто так нагнітаю, вам напевне не дуже цікаво як живе пересічний пенсіонер за 2 -3 000 грн, чи 4.8 мільйона безробітних взагалі без доходів, а будуть гарантовано жити ще гірше, вам мовляв просто цікаві якісь циферки, прямо таки економічний менгеле :evil:
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 23 чер, 2022 19:19, всього редагувалось 2 разів.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 19:33

  somilitark написав:
  Shaman написав:
если Вы не поняли, я просто провожу анализ взаимосвязи количества денежных средств и курса - почти чистая физика, без той лирики, которая идет в Вашем сообщении ;)

Ну так подумайте ще раз над тим що я написав.
І як емісія не обов'язково приводить до інфляції і девальвації можете написати економічну роботу, отримаєте нобелівську премію. Це буде прорив в економічній думці, падіння ВВП на 50% з подвоєнною грошовою масою точно ні до ніякої бяки не призведе? Навіть 2+2 я боюсь в вас питати, бо не впораєтесь.
Ви за деревами не побачили ліса. Вчиться моделювати ситуацію хоть на пів крока вперед.
Проспівали взагалі щось в дусі відвертого цинізма, що я просто так нагнітаю, вам напевне не дуже цікаво як живе пересічний пенсіонер за 2 -3 000 грн, чи 4.8 мільйона безробітних взагалі без доходів, а будуть гарантовано жити ще гірше, вам мовляв просто цікаві якісь циферки, прямо таки економічний менгеле :evil:

мы уже выяснили, что в цифрах я разбираюсь немного лучше ;)

а вот так жонглировать словами я не умею. :D
я не ставлю опыты, я просто делаю прогноз, к чему может привести действия не МОИ, а правительства 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:Вы сами пишите, что в банковской системе 228 ярдов. а на утро 24.02 было 161 ярдов. плюс еще 20 ярдов с начала войны ушло в кеш. т.е. денег стало больше на 87 ярдов грн.

если это не за счет эмиссии, то откуда?

С началом войны НБУ перестал размещать тендерные сертификаты. Их содержимое перетекло в суточные, которые мы засчитываем в общую ликвидность. Этот переток, если помните, я включил в расчет эмиссии, хоть Вы и предлагали их не учитывать.
По состоянию на 24.02 их было 63,436 млрд. Учитывая постоянные перетоки между каоррсчетами и казначейством, оставшаяся двадцатка - это мелочь в пределах погрешности.

Не надо заходить с другой стороны - есть официальные данные, которыми можно оперировать.
Я понимаю, что в небольшую эмиссию трудно поверить, но объяснить ее вполне можно. В условиях сильно сжавшейся экономики уменьшается оборот денег и деньги становятся лишними. Соотношение ВВП и количества денег в обороте ухудшается достаточно, чтобы не было смысла искать еще какой-то подвох.

Также стоит учесть, что в условиях практически прекратившегося кредитования, почти все погашения оседают на коррсчетах, как и многие закончившиеся депозиты. Поэтому использовать этот параметр для оценки эмиссии весьма затруднительно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 20:44

  Shaman написав:, я просто делаю прогноз, к чему может привести действия не МОИ, а правительства 8)

Та які тут прогнози?
Війна це погано, дуже погано.
В мене наприклад з найближчих родичів, всі безробітні, я тільки ще працюю, але нависає загроза банкрутства, бо іноді дешевше валятися на канапі, ніж щось намагатись заробити.
Дружині пропонували роботу, але 6000 грн для столиці це як? Адекватно і задовільно?
Уряд робить все можливе в цій ситуації, в 14-15-хх роках при падінні ВВП на 15% команда минулого президента зробила дефолтний девал, зараз падіння ВВП на 50%, повністю заблокований експорт, набагато більший військовий бюджет і війна тільки загострюється.
Я наприклад не згодний з такою швидкістю витрачання валюти нацбанком, але з іншого боку не згодний на курс 50-60-70, сподіваюсь уряд і далі буде отримувати на Заході значні суми валюти і ми будемо знаходитись хочаб на сьогоднішньому рівні.

Ось така арифметика. Колись ДС в ситуації літа 14-го сказав мені: буде ще ж***, не поспішай.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:сподіваюсь уряд і далі буде отримувати на Заході значні суми валюти

а ви в курсі що усі ці мега типу гроші - насправді кредити, і ніхто ніде не повідомляє під який %%....
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 21:14

  Сибарит написав:
  Shaman написав:Вы сами пишите, что в банковской системе 228 ярдов. а на утро 24.02 было 161 ярдов. плюс еще 20 ярдов с начала войны ушло в кеш. т.е. денег стало больше на 87 ярдов грн.

если это не за счет эмиссии, то откуда?

С началом войны НБУ перестал размещать тендерные сертификаты. Их содержимое перетекло в суточные, которые мы засчитываем в общую ликвидность. Этот переток, если помните, я включил в расчет эмиссии, хоть Вы и предлагали их не учитывать.
По состоянию на 24.02 их было 63,436 млрд. Учитывая постоянные перетоки между каоррсчетами и казначейством, оставшаяся двадцатка - это мелочь в пределах погрешности.

Не надо заходить с другой стороны - есть официальные данные, которыми можно оперировать.
Я понимаю, что в небольшую эмиссию трудно поверить, но объяснить ее вполне можно. В условиях сильно сжавшейся экономики уменьшается оборот денег и деньги становятся лишними. Соотношение ВВП и количества денег в обороте ухудшается достаточно, чтобы не было смысла искать еще какой-то подвох.

Также стоит учесть, что в условиях практически прекратившегося кредитования, почти все погашения оседают на коррсчетах, как и многие закончившиеся депозиты. Поэтому использовать этот параметр для оценки эмиссии весьма затруднительно.

63 млрд тендерных депосертификатов учтены в сумме 161 млрд - Вы можете сами проверить
на утро 24.02 - коррсчета 58 млрд, депосерт - 39 млрд и тендерн депосерт - 63 млрд грн. без учета тендерных депосертификатов рост денег в банковской системе составил 130 млрд грн

поэтому эмиссия уже имеет место быть, несмотря на то, что НБУ забирает гривну при валютообмене. как раз такое увеличение денег при сжатии экономики и даст свой эффект при отмене ограничений.

перепроверьте расчеты, я в своих цифрах уверен на 95% ;)

а погашение кредитов или депозитов не влияет на кол-во денег в банковской системе.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 23 чер, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 21:15

  greenozon написав:
  somilitark написав:сподіваюсь уряд і далі буде отримувати на Заході значні суми валюти

а ви в курсі що усі ці мега типу гроші - насправді кредити, і ніхто ніде не повідомляє під який %%....

да, да, мы в курсе - заберут за долги всю землю и вывезут вагонами.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 21:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:а погашение кредитов или депозитов не влияет на кол-во денег в банковской системе.

Почему тогда остатки на коррсчетах не равны денежной массе? :)

ЗЫ Признаю, что в оценке разницы остатков ошибся. К эмиссии это все равно отношения не имеет по причине множества факторов, влияющих на эти остатки.
Сибарит
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