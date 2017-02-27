Додано: Чет 23 чер, 2022 19:52

Shaman написав: Вы сами пишите, что в банковской системе 228 ярдов. а на утро 24.02 было 161 ярдов. плюс еще 20 ярдов с начала войны ушло в кеш. т.е. денег стало больше на 87 ярдов грн.



если это не за счет эмиссии, то откуда? Вы сами пишите, что в банковской системе 228 ярдов. а на утро 24.02 было 161 ярдов. плюс еще 20 ярдов с начала войны ушло в кеш. т.е. денег стало больше на 87 ярдов грн.если это не за счет эмиссии, то откуда?

С началом войны НБУ перестал размещать тендерные сертификаты. Их содержимое перетекло в суточные, которые мы засчитываем в общую ликвидность. Этот переток, если помните, я включил в расчет эмиссии, хоть Вы и предлагали их не учитывать.По состоянию на 24.02 их было 63,436 млрд. Учитывая постоянные перетоки между каоррсчетами и казначейством, оставшаяся двадцатка - это мелочь в пределах погрешности.Не надо заходить с другой стороны - есть официальные данные, которыми можно оперировать.Я понимаю, что в небольшую эмиссию трудно поверить, но объяснить ее вполне можно. В условиях сильно сжавшейся экономики уменьшается оборот денег и деньги становятся лишними. Соотношение ВВП и количества денег в обороте ухудшается достаточно, чтобы не было смысла искать еще какой-то подвох.Также стоит учесть, что в условиях практически прекратившегося кредитования, почти все погашения оседают на коррсчетах, как и многие закончившиеся депозиты. Поэтому использовать этот параметр для оценки эмиссии весьма затруднительно.