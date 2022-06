Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:42

greenozon написав: somilitark написав: сподіваюсь уряд і далі буде отримувати на Заході значні суми валюти сподіваюсь уряд і далі буде отримувати на Заході значні суми валюти

Убытки от общей аварии распределяются между судовладельцем, фрахтователем и всеми грузовладельцами, независимо от того, чей именно груз был пожертвован

на часі це не має значення, коли палає будиноквогонь треба гасити і не рахувати скільки коштуєвода в "водоканалі"Західне суспільство(лідери держав, як Макрон) поступово прозріває,нам буде дуже важко в наступні роки, алев морському праві є такій термін) — ситуация, потребовавшая пожертвования частью груза или оборудования в целях спасения судна, груза и фрахта; также понесённый от этой ситуации ущерб.капитан может умышленно предпринять какие-либо разумные действия для спасения судна:-Выбрасывание груза за борт-Намеренная посадка судна на мельт.е. пожертвовать малым, чтобы спасти остальноеЯ не говорю, что Капитан (США, Европа) жертвует грузом ( Act of throwing cargo or equipment (jetsam) overboard in order to lighten the vessel or improve its stability in case of emergency), этим грузом является Украина.Нет, это не так...Украиной никто не жертвует, НО УБЫТКИ и ПОТЕРИ УКРАИНЫ (включая кредиты и тд) должны будут признанными в международном праве(сообществе)ОБЩЕЙ АВАРИЕЙ всего человечества, и не продвигайте вражеские нарративы . "а как потом отдавать долги?"