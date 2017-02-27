на часі це не має значення, коли палає будинок
вогонь треба гасити і не рахувати скільки коштує
вода в "водоканалі"
Західне суспільство(лідери держав, як Макрон) поступово прозріває,
нам буде дуже важко в наступні роки, але це того варте
в морському праві є такій термін Общая авария (англ. general average) — ситуация, потребовавшая пожертвования частью груза или оборудования в целях спасения судна, груза и фрахта; также понесённый от этой ситуации ущерб.
Убытки от общей аварии распределяются между судовладельцем, фрахтователем и всеми грузовладельцами, независимо от того, чей именно груз был пожертвован.
капитан может умышленно предпринять какие-либо разумные действия для спасения судна:
-Выбрасывание груза за борт
-Намеренная посадка судна на мель
т.е. пожертвовать малым, чтобы спасти остальное
Я не говорю, что Капитан (США, Европа) жертвует грузом ( Act of throwing cargo or equipment (jetsam) overboard in order to lighten the vessel or improve its stability in case of emergency), этим грузом является Украина.
Нет, это не так...Украиной никто не жертвует, НО УБЫТКИ и ПОТЕРИ УКРАИНЫ (включая кредиты и тд) должны будут признанными в международном праве(сообществе)
ОБЩЕЙ АВАРИЕЙ всего человечества, и не продвигайте вражеские нарративы . "а как потом отдавать долги?"