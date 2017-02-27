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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9608960996109611
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:42

  greenozon написав:
  somilitark написав:сподіваюсь уряд і далі буде отримувати на Заході значні суми валюти

а ви в курсі що усі ці мега типу гроші - насправді кредити, і ніхто ніде не повідомляє під який %%....


на часі це не має значення, коли палає будинок
вогонь треба гасити і не рахувати скільки коштує
вода в "водоканалі"

Західне суспільство(лідери держав, як Макрон) поступово прозріває,
нам буде дуже важко в наступні роки, але це того варте

в морському праві є такій термін Общая авария (англ. general average) — ситуация, потребовавшая пожертвования частью груза или оборудования в целях спасения судна, груза и фрахта; также понесённый от этой ситуации ущерб.
Убытки от общей аварии распределяются между судовладельцем, фрахтователем и всеми грузовладельцами, независимо от того, чей именно груз был пожертвован.

капитан может умышленно предпринять какие-либо разумные действия для спасения судна:
-Выбрасывание груза за борт
-Намеренная посадка судна на мель

т.е. пожертвовать малым, чтобы спасти остальное

Я не говорю, что Капитан (США, Европа) жертвует грузом ( Act of throwing cargo or equipment (jetsam) overboard in order to lighten the vessel or improve its stability in case of emergency), этим грузом является Украина.

Нет, это не так...Украиной никто не жертвует, НО УБЫТКИ и ПОТЕРИ УКРАИНЫ (включая кредиты и тд) должны будут признанными в международном праве(сообществе)
ОБЩЕЙ АВАРИЕЙ всего человечества, и не продвигайте вражеские нарративы . "а как потом отдавать долги?"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:05

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а погашение кредитов или депозитов не влияет на кол-во денег в банковской системе.

Почему тогда остатки на коррсчетах не равны денежной массе? :)

ЗЫ Признаю, что в оценке разницы остатков ошибся. К эмиссии это все равно отношения не имеет по причине множества факторов, влияющих на эти остатки.

я пока пришел к тому, что смотрю показатель денежной базы - это я называю деньгами - это кеш и остатки на корсчетах. плюс сюда добавляю депосертификаты - поскольку по сути это те же коррсчета - а НБУ их уже не считает, у него денежная база меньше.

а денежная масса уже увеличена на сумму депозитов, но там идет мультипликатор, когда денежная база несколько раз прокручивается - я пока еще не придумал, как это правильно считать - опять же депозиты берут и грн, и валютные, что также искажает.

кстати, прихожу к тому, что депосерт не несут экономического смысла - деньги не вкладываются никуда, а просто изымаются из оборота - и за это НБУ платит деньги.
кстати, возможно ставка учетная ставка 25% - еще один заваулированный способ эмиссии - 25% от 160 ярдов депо - 40 млрд грн за год. на общем фоне, правда, это немного.

где отражаются выплаты по депосертификатам, в какой статье анализа ликвидности? собственно как и платежи по рефинансу.
Shaman
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