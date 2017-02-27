|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:36
Новая программа помощи ЕС будет состоять из кредитов на 25 лет
edvardd написав:
ЕС выделил Украине 9 млрд евро — премьер Польши Моравецкий
Детали: "Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро", — написал он в Тwitter
с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. При этом процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2972
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 1395 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:42
edvardd написав:
ЕС выделил Украине 9 млрд евро — премьер Польши Моравецкий
Детали: "Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро", — написал он в Тwitter
к ним потихоньку доходит что мы воюем вместо них. Им сказочно повезло что между европой и россией есть Украина.Иначе кацапы с бульбашами уже бы Париже круасаны хавали бы. Вы же видите что ихние армии не сильно и армии получается,а о моральном духе думаю и говорить не стоит.Половина бундесфера укомплектована детьми имигрантов,франция вообще все тяжелые задачи только руками Иностранного легиона решает(все миссии ООН и Ирак).
Там супермощь в НАТО только США!
Так что 9 миллиардов это капейки-ждём больше-намного больше.
Для примера вспомните кризис в Греции----Удержание Греции на плаву обошлось Европе в сотни миллиардов евро.
А тут 9 они нам дали.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1012
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:53
konstantin kirovograd написав: edvardd написав:
ЕС выделил Украине 9 млрд евро.
к ним потихоньку доходит что мы воюем вместо них. Им сказочно повезло что между европой и россией есть Украина.Иначе кацапы с бульбашами уже бы Париже круасаны хавали бы. Вы же видите что ихние армии не сильно и армии получается,а о моральном духе думаю и говорить не стоит.Половина бундесфера укомплектована детьми имигрантов,франция вообще все тяжелые задачи только руками Иностранного легиона решает(все миссии ООН и Ирак).
Там супермощь в НАТО только США!
Так что 9 миллиардов это капейки.
К сожалению, многие в Европе думают иначе, а именно: где взялась на нашу голову эта Украина! У нас всё было отлично: дешёвый российский газ, нефть, огромный рынок сбыта, и на тебе... Они там до сих пор уверены, что Путин не посмеет напасть на члена НАТО и им ничего серьезно не угрожает//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2754
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:36
asti написав:
Они там до сих пор уверены, что Путин не посмеет напасть на члена НАТО и им ничего серьезно не угрожает
Прецедентів нападу поки що не було.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10952
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 766 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30801
|31162916
|
|
|1609
|11105423
|
|
|7972
|22527838
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|