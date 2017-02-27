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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9609961096119612
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:36

  edvardd написав:ЕС выделил Украине 9 млрд евро — премьер Польши Моравецкий

Детали: "Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро", — написал он в Тwitter

Новая программа помощи ЕС будет состоять из кредитов на 25 лет с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. При этом процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:42

  edvardd написав:ЕС выделил Украине 9 млрд евро — премьер Польши Моравецкий

Детали: "Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро", — написал он в Тwitter

к ним потихоньку доходит что мы воюем вместо них. Им сказочно повезло что между европой и россией есть Украина.Иначе кацапы с бульбашами уже бы Париже круасаны хавали бы. Вы же видите что ихние армии не сильно и армии получается,а о моральном духе думаю и говорить не стоит.Половина бундесфера укомплектована детьми имигрантов,франция вообще все тяжелые задачи только руками Иностранного легиона решает(все миссии ООН и Ирак).
Там супермощь в НАТО только США!
Так что 9 миллиардов это капейки-ждём больше-намного больше.
Для примера вспомните кризис в Греции----Удержание Греции на плаву обошлось Европе в сотни миллиардов евро.
А тут 9 они нам дали.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:53

  konstantin kirovograd написав:
  edvardd написав:ЕС выделил Украине 9 млрд евро.
к ним потихоньку доходит что мы воюем вместо них. Им сказочно повезло что между европой и россией есть Украина.Иначе кацапы с бульбашами уже бы Париже круасаны хавали бы. Вы же видите что ихние армии не сильно и армии получается,а о моральном духе думаю и говорить не стоит.Половина бундесфера укомплектована детьми имигрантов,франция вообще все тяжелые задачи только руками Иностранного легиона решает(все миссии ООН и Ирак).
Там супермощь в НАТО только США!
Так что 9 миллиардов это капейки.
К сожалению, многие в Европе думают иначе, а именно: где взялась на нашу голову эта Украина! У нас всё было отлично: дешёвый российский газ, нефть, огромный рынок сбыта, и на тебе... Они там до сих пор уверены, что Путин не посмеет напасть на члена НАТО и им ничего серьезно не угрожает//)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Они там до сих пор уверены, что Путин не посмеет напасть на члена НАТО и им ничего серьезно не угрожает

Прецедентів нападу поки що не було.
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