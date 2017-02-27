Новая программа помощи ЕС будет состоять из кредитов на 25 лет с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. При этом процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:36
Новая программа помощи ЕС будет состоять из кредитов на 25 лет с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. При этом процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:42
к ним потихоньку доходит что мы воюем вместо них. Им сказочно повезло что между европой и россией есть Украина.Иначе кацапы с бульбашами уже бы Париже круасаны хавали бы. Вы же видите что ихние армии не сильно и армии получается,а о моральном духе думаю и говорить не стоит.Половина бундесфера укомплектована детьми имигрантов,франция вообще все тяжелые задачи только руками Иностранного легиона решает(все миссии ООН и Ирак).
Там супермощь в НАТО только США!
Так что 9 миллиардов это капейки-ждём больше-намного больше.
Для примера вспомните кризис в Греции----Удержание Греции на плаву обошлось Европе в сотни миллиардов евро.
А тут 9 они нам дали.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:53
К сожалению, многие в Европе думают иначе, а именно: где взялась на нашу голову эта Украина! У нас всё было отлично: дешёвый российский газ, нефть, огромный рынок сбыта, и на тебе... Они там до сих пор уверены, что Путин не посмеет напасть на члена НАТО и им ничего серьезно не угрожает//)
Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зараз переглядають цей форум: luboznatel і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|