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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9609961096119612
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:36

  edvardd написав:ЕС выделил Украине 9 млрд евро — премьер Польши Моравецкий

Детали: "Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро", — написал он в Тwitter

Новая программа помощи ЕС будет состоять из кредитов на 25 лет с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. При этом процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:42

  edvardd написав:ЕС выделил Украине 9 млрд евро — премьер Польши Моравецкий

Детали: "Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро", — написал он в Тwitter

к ним потихоньку доходит что мы воюем вместо них. Им сказочно повезло что между европой и россией есть Украина.Иначе кацапы с бульбашами уже бы Париже круасаны хавали бы. Вы же видите что ихние армии не сильно и армии получается,а о моральном духе думаю и говорить не стоит.Половина бундесфера укомплектована детьми имигрантов,франция вообще все тяжелые задачи только руками Иностранного легиона решает(все миссии ООН и Ирак).
Там супермощь в НАТО только США!
Так что 9 миллиардов это капейки-ждём больше-намного больше.
Для примера вспомните кризис в Греции----Удержание Греции на плаву обошлось Европе в сотни миллиардов евро.
А тут 9 они нам дали.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:53

  konstantin kirovograd написав:
  edvardd написав:ЕС выделил Украине 9 млрд евро.
к ним потихоньку доходит что мы воюем вместо них. Им сказочно повезло что между европой и россией есть Украина.Иначе кацапы с бульбашами уже бы Париже круасаны хавали бы. Вы же видите что ихние армии не сильно и армии получается,а о моральном духе думаю и говорить не стоит.Половина бундесфера укомплектована детьми имигрантов,франция вообще все тяжелые задачи только руками Иностранного легиона решает(все миссии ООН и Ирак).
Там супермощь в НАТО только США!
Так что 9 миллиардов это капейки.
К сожалению, многие в Европе думают иначе, а именно: где взялась на нашу голову эта Украина! У нас всё было отлично: дешёвый российский газ, нефть, огромный рынок сбыта, и на тебе... Они там до сих пор уверены, что Путин не посмеет напасть на члена НАТО и им ничего серьезно не угрожает//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Они там до сих пор уверены, что Путин не посмеет напасть на члена НАТО и им ничего серьезно не угрожает

Прецедентів нападу поки що не було.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:04

  Успіх написав:І все таки "це щось інше"©))
Щось слабенько реагує ринок на бойові премії.

Поки зарано так стверджувати, оскільки далеко не всі можуть одразу з зони БД рванути в банк, змусити його віддати на всю сотку готівку (в ПБ замовлення за декілька днів), яку потім їхати міняти. Крім цього, з повідомлень Холяви, вбачаються різні дати виплати бойових. В пн очікуємо ще злив "човників", а от з ср подивимось.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 03:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю.
США пропонують план, щодо врегулювання «кризи».

https://nationalinterest.org/feature/pr ... war-203009

Гугл транслейт вам у допомогу.
Проаналізувавши його, я зробив деякий висновок— восени все має скінчитись, намальовується мінус Луганська та Донецька обл., та Крим. :evil: Але Харьківська, Запорізька, Херсоньска обл залишаться підконтрольні Україні. Після війни дуже тяжко буде економіці , ми маємо падіння ВВП десь на 50 відсотків, знищену інфраструктуру, біженців 5 млн осіб, впн десь 8 млн. Потрібен буде час на відновлення експорту. Осінь та зима буде важкою.
Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн. Потрібно більше часу, якого немає, на більш детальний аналіз.
Запоріжжя 35,5—35,8 Бабурка
Маю надію та вірю в ЗСУ
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 04:33

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Visky написав:
  Успіх написав:І все таки "це щось інше"©))
Щось слабенько реагує ринок на бойові премії.

Поки зарано так стверджувати, оскільки далеко не всі можуть одразу з зони БД рванути в банк, змусити його віддати на всю сотку готівку (в ПБ замовлення за декілька днів), яку потім їхати міняти. Крім цього, з повідомлень Холяви, вбачаються різні дати виплати бойових. В пн очікуємо ще злив "човників", а от з ср подивимось.

А що - всі воїни ЗСУ не мають сім'ї/родичів?
Вони ж зразу переказують кошти своїй дружині/дітям/батькам/сестрам/братам... - а ті, в свою чергу - біжать по обмінках :mrgreen:
Тож, ніхто не бігає по банках в ЗБД і тим більше не купує долари в ЗБД!( Пишу "в" ЗБД - так як ЗБД великі і в іншому кінці ЗБД - може бути зовсім спокійно/ну хіба раптом ракета/ - як от, наприклад, вся Миколаївська область = ЗБД - але в деякій частині області - відносно, спокійно)
Та й в принципі, таке майже не можливо, так як не так легко, щоб відпустили тебе в найближчий райцентр, чи СМТ - де є відділення банку, чи банкомат!
Та й відпустити можуть в таку поїздку - максимум, 2-3 чол. за день!

А на рахунок, що "не всім зразу" - ну, не знаю, як на рахунок "всіх-всіх", а солдатам приходить всім в один день! -"плюмкають" смс-ки до години часу всій моїй батареї! І брат мій те саме каже, який знаходиться в іншій області!
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 04:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Заговорили об отмене ограничения на продажу валюты.

Ще є цікаві розмови:
Курс продажу долара в Україні з 27 червня по 3 липня зростатиме – приціл зростання до 40 гривень повертається.
Про це "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.
"Тема останнього тижня – майбутня відв'язка фіксованого курсу валюти. На тлі цієї новини наприкінці червня-початку липня ми можемо чекати на підвищення попиту на долари та євро з боку населення, що підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень. Очікування події для нашого населення набагато більш значуща подія, ніж фактичне ухвалення рішення", – каже Максим Орищак.
Виходить, що якщо ми чекаємо на плаваючий курс долара в країні, готуємося до девальвації гривні та зростання цін на бензин, газ та продукти харчування, то почнемо купувати іноземну валюту, щоб хоч якось компенсувати майбутні втрати своїх грошових накопичень. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 27400.html
Ой+
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