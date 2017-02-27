Новая программа помощи ЕС будет состоять из кредитов на 25 лет с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. При этом процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:36
Новая программа помощи ЕС будет состоять из кредитов на 25 лет с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. При этом процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:42
к ним потихоньку доходит что мы воюем вместо них. Им сказочно повезло что между европой и россией есть Украина.Иначе кацапы с бульбашами уже бы Париже круасаны хавали бы. Вы же видите что ихние армии не сильно и армии получается,а о моральном духе думаю и говорить не стоит.Половина бундесфера укомплектована детьми имигрантов,франция вообще все тяжелые задачи только руками Иностранного легиона решает(все миссии ООН и Ирак).
Там супермощь в НАТО только США!
Так что 9 миллиардов это капейки-ждём больше-намного больше.
Для примера вспомните кризис в Греции----Удержание Греции на плаву обошлось Европе в сотни миллиардов евро.
А тут 9 они нам дали.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:53
К сожалению, многие в Европе думают иначе, а именно: где взялась на нашу голову эта Украина! У нас всё было отлично: дешёвый российский газ, нефть, огромный рынок сбыта, и на тебе... Они там до сих пор уверены, что Путин не посмеет напасть на члена НАТО и им ничего серьезно не угрожает//)
Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:04
Поки зарано так стверджувати, оскільки далеко не всі можуть одразу з зони БД рванути в банк, змусити його віддати на всю сотку готівку (в ПБ замовлення за декілька днів), яку потім їхати міняти. Крім цього, з повідомлень Холяви, вбачаються різні дати виплати бойових. В пн очікуємо ще злив "човників", а от з ср подивимось.
Додано: Суб 25 чер, 2022 03:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вітаю.
США пропонують план, щодо врегулювання «кризи».
Гугл транслейт вам у допомогу.
Проаналізувавши його, я зробив деякий висновок— восени все має скінчитись, намальовується мінус Луганська та Донецька обл., та Крим. Але Харьківська, Запорізька, Херсоньска обл залишаться підконтрольні Україні. Після війни дуже тяжко буде економіці , ми маємо падіння ВВП десь на 50 відсотків, знищену інфраструктуру, біженців 5 млн осіб, впн десь 8 млн. Потрібен буде час на відновлення експорту. Осінь та зима буде важкою.
Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн. Потрібно більше часу, якого немає, на більш детальний аналіз.
Запоріжжя 35,5—35,8 Бабурка
Маю надію та вірю в ЗСУ
Додано: Суб 25 чер, 2022 04:33
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
А що - всі воїни ЗСУ не мають сім'ї/родичів?
Вони ж зразу переказують кошти своїй дружині/дітям/батькам/сестрам/братам... - а ті, в свою чергу - біжать по обмінках
Тож, ніхто не бігає по банках в ЗБД і тим більше не купує долари в ЗБД!( Пишу "в" ЗБД - так як ЗБД великі і в іншому кінці ЗБД - може бути зовсім спокійно/ну хіба раптом ракета/ - як от, наприклад, вся Миколаївська область = ЗБД - але в деякій частині області - відносно, спокійно)
Та й в принципі, таке майже не можливо, так як не так легко, щоб відпустили тебе в найближчий райцентр, чи СМТ - де є відділення банку, чи банкомат!
Та й відпустити можуть в таку поїздку - максимум, 2-3 чол. за день!
А на рахунок, що "не всім зразу" - ну, не знаю, як на рахунок "всіх-всіх", а солдатам приходить всім в один день! -"плюмкають" смс-ки до години часу всій моїй батареї! І брат мій те саме каже, який знаходиться в іншій області!
Додано: Суб 25 чер, 2022 04:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ще є цікаві розмови:
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