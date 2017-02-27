Додано: Суб 25 чер, 2022 09:41

Moneta написав: knoppixx написав: Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн. Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн.



хіба це невтішний? невтішний це якщо нолик дописати до ваших цифр. і вірогідність таку зараз я б оцінив у 20%. чим більше зараз спалять резервів під фіксинг овдп-інсайдерів, тим вища буде ця вірогідність.



півроку-рік без експорту ще дуже аукнеться гривні. треба буде або виперти звідси половину населення, або сильно опустити гривню, по іншому сальдо не вирівняти.



захід дає копійки відносно потреб нашого роздутого держ.апарату. 40% ВВП крутилося навколо бюджетних коштів, ніхто на заході кормити бюджетних нероб не буде в довоєнному обсязі. податки підвищувати нема куди, значить будуть друкувати. хіба це невтішний? невтішний це якщо нолик дописати до ваших цифр. і вірогідність таку зараз я б оцінив у 20%. чим більше зараз спалять резервів під фіксинг овдп-інсайдерів, тим вища буде ця вірогідність.півроку-рік без експорту ще дуже аукнеться гривні. треба буде або виперти звідси половину населення, або сильно опустити гривню, по іншому сальдо не вирівняти.захід дає копійки відносно потреб нашого роздутого держ.апарату. 40% ВВП крутилося навколо бюджетних коштів, ніхто на заході кормити бюджетних нероб не буде в довоєнному обсязі. податки підвищувати нема куди, значить будуть друкувати.

навіщо ви тут зраду роздмухуєте?і взагалі для чього ви тут на форумі? яка від вас користь суспільство (навіть форумчанам)у вас багато гривні? так йдіть і купуйте "нікому не потрібний" по поточному курсу і припинить давати безглузді прогнози під час коли хлопці свої життя кладуть щоденноце стосується не тілька вас а взагалі...зібралась купка пидарасів і кожного дня одне й те саме :-гривню штампують вагонами-кредити погані, як потім віддавати-ввп впав на 40% (а може вже і на 42%, чи 52%)-безробіття наберає оберти-зарплатня маленька, ціни ростутьа що буде взимку (ми всі замерзнемо, помремо)-стосовно подавків, так їх треба повертати для бізнеса, тому що до критичного імпорта віднесено 90% всього поточного імпорту (потоки контрабанди перевищують всі рекорди за 30 років, хабарі на таможні-це просто норма дня)Україні дають допомогу 18 млрд (9 від США, і 9 від ЕС), сподіваюсь спонсору будуть також уважно стежити як використовуваються ці кошти (і взагалі бюджет)і припинить скіглити(с) робить щось (якщо не для Країни, для ЗСУ, так для своїх батьків/дітей)тьху на вас , навігласи