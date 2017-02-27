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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96119612961396149615>
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 08:15

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 09:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  knoppixx написав:Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн.


хіба це невтішний? невтішний це якщо нолик дописати до ваших цифр. і вірогідність таку зараз я б оцінив у 20%. чим більше зараз спалять резервів під фіксинг овдп-інсайдерів, тим вища буде ця вірогідність.

півроку-рік без експорту ще дуже аукнеться гривні. треба буде або виперти звідси половину населення, або сильно опустити гривню, по іншому сальдо не вирівняти.

захід дає копійки відносно потреб нашого роздутого держ.апарату. 40% ВВП крутилося навколо бюджетних коштів, ніхто на заході кормити бюджетних нероб не буде в довоєнному обсязі. податки підвищувати нема куди, значить будуть продовжувати друкувати.

бачу, що їм верстат сподобався, ніхто про скорочення чинуш чи пенсійну реформу навіть не заікнувся, тільки про війну кричать і грюкають ложкою по пустій мисці.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 09:41

  Moneta написав:
  knoppixx написав:Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн.


хіба це невтішний? невтішний це якщо нолик дописати до ваших цифр. і вірогідність таку зараз я б оцінив у 20%. чим більше зараз спалять резервів під фіксинг овдп-інсайдерів, тим вища буде ця вірогідність.

півроку-рік без експорту ще дуже аукнеться гривні. треба буде або виперти звідси половину населення, або сильно опустити гривню, по іншому сальдо не вирівняти.

захід дає копійки відносно потреб нашого роздутого держ.апарату. 40% ВВП крутилося навколо бюджетних коштів, ніхто на заході кормити бюджетних нероб не буде в довоєнному обсязі. податки підвищувати нема куди, значить будуть друкувати.


навіщо ви тут зраду роздмухуєте?
і взагалі для чього ви тут на форумі? яка від вас користь суспільство (навіть форумчанам)
у вас багато гривні? так йдіть і купуйте "нікому не потрібний" по поточному курсу і припинить давати безглузді прогнози під час коли хлопці свої життя кладуть щоденно
це стосується не тілька вас а взагалі...


зібралась купка пидарасів і кожного дня одне й те саме :

-гривню штампують вагонами
-кредити погані, як потім віддавати
-ввп впав на 40% (а може вже і на 42%, чи 52%)
-безробіття наберає оберти
-зарплатня маленька, ціни ростуть
а що буде взимку (ми всі замерзнемо, помремо)
-стосовно подавків, так їх треба повертати для бізнеса, тому що до критичного імпорта віднесено 90% всього поточного імпорту (потоки контрабанди перевищують всі рекорди за 30 років, хабарі на таможні-це просто норма дня)

Україні дають допомогу 18 млрд (9 від США, і 9 від ЕС), сподіваюсь спонсору будуть також уважно стежити як використовуваються ці кошти (і взагалі бюджет)
і припинить скіглити(с) робить щось (якщо не для Країни, для ЗСУ, так для своїх батьків/дітей)

тьху на вас , навігласи :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:09

Інколи просто слів бракує до "стурбованого Заходу"...

  somilitark написав:Насправді в кінці літа запрацює лендліз і буде рішучий перелом у війні

А ТОЧНО вже в кінці літа запрацює лендліз?
А то ми тут чекаємо, чекаємо... - а нас ПОСТІЙНО годують з чайної ложечки зброєю/технікою...

А ще десь читав, що нам якась країна обіцяє зброю/техніку аж на жовтень... - ВОНИ ПРИ СВОЄМУ РОЗУМІ???!
ВОНИ ЩО НЕ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ТО ВСЕ ТРЕБА ЩЕ НА ВЧОРА, А НЕ НА ОСІНЬ, ЧИ КІНЕЦЬ РОКУ!!!
ще б взагалі, пообіцяли на 2025й рік :twisted:

А те, що перелом буде у війні, коли лендліз доїде на вогневу - і сумнівів нема!
Наші хлопці налаштовані рішуче!!!
Головне, щоб мати чим знищувати ворога - а за нами - точно не заржавіє!

Слава Україні!!!
І вже скоро - швидка смерть ворогам!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 25 чер, 2022 12:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:17

  prodigy написав:і припинить скіглити(с) робить щось

Для умов сьогодення: "трєба нє скігліті, трєба браті лапату і акапуватіся".
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:29

  Moneta написав:
  knoppixx написав:Прогноз курсу гривні маємо дуже невтішний. За моїми підрахунками буде коридор десь 45—50 грн.


хіба це невтішний? невтішний це якщо нолик дописати до ваших цифр. і вірогідність таку зараз я б оцінив у 20%. чим більше зараз спалять резервів під фіксинг овдп-інсайдерів, тим вища буде ця вірогідність.

півроку-рік без експорту ще дуже аукнеться гривні. треба буде або виперти звідси половину населення, або сильно опустити гривню, по іншому сальдо не вирівняти.

захід дає копійки відносно потреб нашого роздутого держ.апарату. 40% ВВП крутилося навколо бюджетних коштів, ніхто на заході кормити бюджетних нероб не буде в довоєнному обсязі. податки підвищувати нема куди, значить будуть продовжувати друкувати.

бачу, що їм верстат сподобався, ніхто про скорочення чинуш чи пенсійну реформу навіть не заікнувся, тільки про війну кричать і грюкають ложкою по пустій мисці.

При Жмуруку Обнімаєвичі такого б не було ! Долар па10 і путлєр здався б... :lol:
alex10
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:32

  edvardd написав:Запорожье
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:42

Ой+
ЦБТ підозріла кантора, не варто дуже на це звертати увагу
https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-popere ... ments-ltd/
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 11:35

  Успіх написав:
  somilitark написав:Насправді в кінці літа запрацює лендліз і буде рішучий перелом у війні

А ТОЧНО вже в кінці літа запрацює лендліз?
А то ми тут чекаємо, чекаємо... - а нас ПОСТІЙНО годують з чайної ложечки зброєю/технікою...
Головне, щоб мати чи знищувати ворога - а за нами - точно не заржавіє!
Слава Україні!!!


Успіх, скажи який курс долярчика у Мико сьогодні? ;) Дуже треба.
І щоб ти розумів, подібне відбувається там або поруч щодня:
Штурмовики ЗСУ вдарили по ворожому угрупованню у районі Снігурівки на Миколаївщині. У свою чергу, українські вертольоти завдали удару по Олександрівці Миколаївської області. Крім того, на Миколаївщині було збито розвідувальний безпілотник рф "Орлан-10".
У підсумку протягом минулої доби бойовики втратили 46 людей з особового складу. Також супротивники залишилися без 152-міліметрової великокаліберної гармати "Гіацинт", двох танків "Т-72" та 7 одиниць іншої броньованої техніки.
https://meta.ua/uk/news/society/49258-z ... yivschini/
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:21

Охххх - як все знайоме до болю ;)

  fler написав:
  Успіх написав:
  somilitark написав:Насправді в кінці літа запрацює лендліз і буде рішучий перелом у війні

А ТОЧНО вже в кінці літа запрацює лендліз?
А то ми тут чекаємо, чекаємо... - а нас ПОСТІЙНО годують з чайної ложечки зброєю/технікою...
Головне, щоб мати чи знищувати ворога - а за нами - точно не заржавіє!
Слава Україні!!!


Успіх, скажи який курс долярчика у Мико сьогодні? ;) Дуже треба.
І щоб ти розумів, подібне відбувається там або поруч щодня:
Штурмовики ЗСУ вдарили по ворожому угрупованню у районі Снігурівки на Миколаївщині. У свою чергу, українські вертольоти завдали удару по Олександрівці Миколаївської області. Крім того, на Миколаївщині було збито розвідувальний безпілотник рф "Орлан-10".
У підсумку протягом минулої доби бойовики втратили 46 людей з особового складу. Також супротивники залишилися без 152-міліметрової великокаліберної гармати "Гіацинт", двох танків "Т-72" та 7 одиниць іншої броньованої техніки.
https://meta.ua/uk/news/society/49258-z ... yivschini/

Мені простіше сказати, який курс "у районі Снігурівки" ;)
Там вже пару місяців - курс долара дорівнює нулю!(а от вода там дорожча/вагомішша за американські папірці) :roll:
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