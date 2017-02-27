Успіх написав:

Visky написав: Успіх написав: І все таки "це щось інше"©))

Щось слабенько реагує ринок на бойові премії. І все таки "це щось інше"©))Щось слабенько реагує ринок на бойові премії.

Поки зарано так стверджувати, оскільки далеко не всі можуть одразу з зони БД рванути в банк, змусити його віддати на всю сотку готівку (в ПБ замовлення за декілька днів), яку потім їхати міняти. Крім цього, з повідомлень Холяви, вбачаються різні дати виплати бойових. В пн очікуємо ще злив "човників", а от з ср подивимось. Поки зарано так стверджувати,. Крім цього, з повідомлень Холяви, вбачаються різні дати виплати бойових. В пн очікуємо ще злив "човників", а от з ср подивимось.

А що - всі воїни ЗСУ не мають сім'ї/родичів?Вони ж зразу переказують кошти своїй дружині/дітям/батькам/сестрам/братам... - а ті, в свою чергу - біжать по обмінкахТож, ніхто не бігає по банках в ЗБД і тим більше не купує долари в ЗБД!( Пишу "в" ЗБД - так як ЗБД великі і в іншому кінці ЗБД - може бути зовсім спокійно/ну хіба раптом ракета/ - як от, наприклад, вся Миколаївська область = ЗБД - але в деякій частині області - відносно, спокійно)Та й в принципі, таке майже не можливо, так як не так легко, щоб відпустили тебе в найближчий райцентр, чи СМТ - де є відділення банку, чи банкомат!Та й відпустити можуть в таку поїздку - максимум, 2-3 чол. за день!А на рахунок, що "не всім зразу" - ну, не знаю, як на рахунок "всіх-всіх", а солдатам приходить всім в один день! -"плюмкають" смс-ки до години часу всій моїй батареї! І брат мій те саме каже, який знаходиться в іншій області!