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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9612961396149615>
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:26

  Успіх написав:
  somilitark написав:Насправді в кінці літа запрацює лендліз і буде рішучий перелом у війні

А ТОЧНО вже в кінці літа запрацює лендліз?
А то ми тут чекаємо, чекаємо... - а нас ПОСТІЙНО годують з чайної ложечки зброєю/технікою...

А ще десь читав, що нам якась країна обіцяє зброю/техніку аж на жовтень... - ВОНИ ПРИ СВОЄМУ РОЗУМІ???!
ВОНИ ЩО НЕ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ТО ВСЕ ТРЕБА ЩЕ НА ВЧОРА, А НЕ НА ОСІНЬ, ЧИ КІНЕЦЬ РОКУ!!!
ще б взагалі, пообіцяли на 2025й рік :twisted:


Думаю все вони розумiють, схоже їм не потрібна наша швидка перемога і таким чином вони досягають якихось своїх цілей. Вони дають рівно стільки, щоб зберігати паритет сил(щоб нас на знищили). А цілі можуть бути наприклад, суттєве знесилення рашки за рахунок довгої війни, і тим самим знешкодшення "міцного конкурента" в світі. З огляду того, що с 2014 з моменту захоплення Донбасу та Криму вони тільки занепокоювались.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:30

Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:37

  kluychkooleg написав:Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?


барыги с остальной части Украины - например восточной, чтобы в том же условном Днепре, Запорожье продать подороже :cry:

Жаль, что мужиков не выпускают на кофе в Вену - уже бы многие вошли бы подешевле чем у нас тут в окнах напаривают((

.....
а тем временем блумберг предупреждает о наближающемся пушном зверьке в экономике Украины
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
greenback1996
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:50

  Успіх написав:
  Visky написав:
  Успіх написав:І все таки "це щось інше"©))
Щось слабенько реагує ринок на бойові премії.

Поки зарано так стверджувати, оскільки далеко не всі можуть одразу з зони БД рванути в банк, змусити його віддати на всю сотку готівку (в ПБ замовлення за декілька днів), яку потім їхати міняти. Крім цього, з повідомлень Холяви, вбачаються різні дати виплати бойових. В пн очікуємо ще злив "човників", а от з ср подивимось.

А що - всі воїни ЗСУ не мають сім'ї/родичів?
Вони ж зразу переказують кошти своїй дружині/дітям/батькам/сестрам/братам... - а ті, в свою чергу - біжать по обмінках :mrgreen:
Тож, ніхто не бігає по банках в ЗБД і тим більше не купує долари в ЗБД!( Пишу "в" ЗБД - так як ЗБД великі і в іншому кінці ЗБД - може бути зовсім спокійно/ну хіба раптом ракета/ - як от, наприклад, вся Миколаївська область = ЗБД - але в деякій частині області - відносно, спокійно)
Та й в принципі, таке майже не можливо, так як не так легко, щоб відпустили тебе в найближчий райцентр, чи СМТ - де є відділення банку, чи банкомат!
Та й відпустити можуть в таку поїздку - максимум, 2-3 чол. за день!

А на рахунок, що "не всім зразу" - ну, не знаю, як на рахунок "всіх-всіх", а солдатам приходить всім в один день! -"плюмкають" смс-ки до години часу всій моїй батареї! І брат мій те саме каже, який знаходиться в іншій області!

при этом банковская система не подтверждает большой переток гривны в кеш.
либо идут большие встречные возвраты, либо объем конвертации преувеличен - деньги просто оставляют на счетах.
может отчеты за май дадут ответы на эти вопросы. сейчас сроки публикации затянуты :(
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenback1996 написав:а тем временем блумберг предупреждает о наближающемся пушном зверьке в экономике Украины


зачем ты кидаешь на вентилятор

если такой прошареный и читаешь блумберг
-бегом в обменку оптовую и на все покупай свои
300 долл (или даже 1000)

всякой говно собачье пытается испортить праздник, в бан ****ка
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenback1996 написав:Жаль, что мужиков не выпускают на кофе в Вену

Справжні мужики зараз п'ють каву за баранкою волонтерського буса, або біля воєнної техніки! ;)
Або переказують значні суми до ЗСУ!

То ви до яких належите? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:14

Успіх
доначу ЗСУ
greenback1996
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenback1996 написав:барыги с остальной части Украины - например восточной, чтобы в том же условном Днепре, Запорожье продать подороже

так и есть
у нас в залупинске бакс застыл на отметке 38 с начала войны и никак не меняется
евро почти 40
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:41

  Успіх написав:
  greenback1996 написав:Жаль, что мужиков не выпускают на кофе в Вену

Справжні мужики зараз п'ють каву за баранкою волонтерського буса, або біля воєнної техніки! ;)


Успіх, скажи, люди на передовой получают нормально и это заслужено.
Куда вы тратите деньги?
почему все время столько запросов от волонтеров, банально даже еду просят для ребят с передовой.
вот не пойму что вообще происходит
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:ЦБТ підозріла кантора

Та мене не стільки прогноз курсу їх зацікавив, а:
відв’язка фіксованого курсу валюти https://news.finance.ua/ua/syurpryz-na- ... hym-chasom

Я проти різнобою курсів і за приведення до якихось ринкових засад.
Від фіксованого до ринкового: хто виграє і хто програє від різнобою валютних курсів https://www.bbc.com/ukrainian/features-61731601
Ой+
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