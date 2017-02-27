somilitark написав:Насправді в кінці літа запрацює лендліз і буде рішучий перелом у війні
А ТОЧНО вже в кінці літа запрацює лендліз? А то ми тут чекаємо, чекаємо... - а нас ПОСТІЙНО годують з чайної ложечки зброєю/технікою...
А ще десь читав, що нам якась країна обіцяє зброю/техніку аж на жовтень... - ВОНИ ПРИ СВОЄМУ РОЗУМІ???! ВОНИ ЩО НЕ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ТО ВСЕ ТРЕБА ЩЕ НА ВЧОРА, А НЕ НА ОСІНЬ, ЧИ КІНЕЦЬ РОКУ!!! ще б взагалі, пообіцяли на 2025й рік
Думаю все вони розумiють, схоже їм не потрібна наша швидка перемога і таким чином вони досягають якихось своїх цілей. Вони дають рівно стільки, щоб зберігати паритет сил(щоб нас на знищили). А цілі можуть бути наприклад, суттєве знесилення рашки за рахунок довгої війни, і тим самим знешкодшення "міцного конкурента" в світі. З огляду того, що с 2014 з моменту захоплення Донбасу та Криму вони тільки занепокоювались.
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
kluychkooleg написав:Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
барыги с остальной части Украины - например восточной, чтобы в том же условном Днепре, Запорожье продать подороже
Жаль, что мужиков не выпускают на кофе в Вену - уже бы многие вошли бы подешевле чем у нас тут в окнах напаривают((
Поки зарано так стверджувати, оскільки далеко не всі можуть одразу з зони БД рванути в банк, змусити його віддати на всю сотку готівку (в ПБ замовлення за декілька днів), яку потім їхати міняти. Крім цього, з повідомлень Холяви, вбачаються різні дати виплати бойових. В пн очікуємо ще злив "човників", а от з ср подивимось.
А що - всі воїни ЗСУ не мають сім'ї/родичів? Вони ж зразу переказують кошти своїй дружині/дітям/батькам/сестрам/братам... - а ті, в свою чергу - біжать по обмінках Тож, ніхто не бігає по банках в ЗБД і тим більше не купує долари в ЗБД!( Пишу "в" ЗБД - так як ЗБД великі і в іншому кінці ЗБД - може бути зовсім спокійно/ну хіба раптом ракета/ - як от, наприклад, вся Миколаївська область = ЗБД - але в деякій частині області - відносно, спокійно) Та й в принципі, таке майже не можливо, так як не так легко, щоб відпустили тебе в найближчий райцентр, чи СМТ - де є відділення банку, чи банкомат! Та й відпустити можуть в таку поїздку - максимум, 2-3 чол. за день!
А на рахунок, що "не всім зразу" - ну, не знаю, як на рахунок "всіх-всіх", а солдатам приходить всім в один день! -"плюмкають" смс-ки до години часу всій моїй батареї! І брат мій те саме каже, який знаходиться в іншій області!
при этом банковская система не подтверждает большой переток гривны в кеш. либо идут большие встречные возвраты, либо объем конвертации преувеличен - деньги просто оставляют на счетах. может отчеты за май дадут ответы на эти вопросы. сейчас сроки публикации затянуты
greenback1996 написав:Жаль, что мужиков не выпускают на кофе в Вену
Справжні мужики зараз п'ють каву за баранкою волонтерського буса, або біля воєнної техніки!
Успіх, скажи, люди на передовой получают нормально и это заслужено. Куда вы тратите деньги? почему все время столько запросов от волонтеров, банально даже еду просят для ребят с передовой. вот не пойму что вообще происходит