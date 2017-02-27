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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9612961396149615
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 15:01

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 35.55 35.70
🇪🇺EUR 37.40 37.70

🇺🇸USD 35.55 35.75
🇪🇺EUR 37.40 37.70

🇺🇸USD 35.60 35.80
🇪🇺EUR 37.45 37.75
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 15:13

по факту даже поднятие до 25% ставки не повлияло на наличный рынок. Просадки до 33 мы не получили
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 15:24

  konstantin kirovograd написав:по факту даже поднятие до 25% ставки не повлияло на наличный рынок. Просадки до 33 мы не получили
И не получим...//)
asti
 
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