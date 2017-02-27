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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 чер, 2022 15:01
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.55 35.70
🇪🇺EUR 37.40 37.70
🇺🇸USD 35.55 35.75
🇪🇺EUR 37.40 37.70
🇺🇸USD 35.60 35.80
🇪🇺EUR 37.45 37.75
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edvardd
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:13
по факту даже поднятие до 25% ставки не повлияло на наличный рынок. Просадки до 33 мы не получили
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:24
konstantin kirovograd написав:
по факту даже поднятие до 25% ставки не повлияло на наличный рынок. Просадки до 33 мы не получили
И не получим...//)
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ЛОБ