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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 чер, 2022 18:30
imlex написав:Успіх
Ви на Миколаївщині ? Як шо так - респект Вам від мешканців Миколаїва та особисто від мене. Якшо такі люди боронять наше місто, то ми можем спать спокійно, незважаючи на довбані обстрели
Дякую!
Правда я ближче до Херсонської області, ніж до самого міста Мико. Але все одно - дякую!
Все буде Україна!👍
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Додано: Суб 25 чер, 2022 18:31
Успіх написав:
будете отримувати ту "сотню"
Де Україна планує брати кошти на подальші виплати таких сум?
Пишуть що на одне робоче місце претендує 20-30 безробітних. Чим наповнювати бюджет?
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Додано: Суб 25 чер, 2022 18:34
Ukrainian написав: Успіх написав:
будете отримувати ту "сотню"
Де Україна планує брати кошти на подальші виплати таких сум?
Будуть друкувати, де ще брати.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 18:39
Ukrainian написав: Успіх написав:
будете отримувати ту "сотню"
Де Україна планує брати кошти
на подальші виплати таких сум?
Пишуть що на одне робоче місце претендує 20-30 безробітних. Чим наповнювати бюджет?
В Канаде
и у других западных союзников.
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Shaman
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Додано: Суб 25 чер, 2022 18:44
3 джерела: емісія, податки, допомога союзників. Допомога союзників найважливіша, тому що воююча економіка приносить мало податків (
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 25 чер, 2022 18:49
холява написав:
Всем Здоровья и Огромный Привет! Проложи и все кто имеет отношение к флоту …. Удачи и всего Доброго ! Успих …… читаю и ПЛАЧУ .
Ще не вірите, чи просто не віриться?
Ну ок - можу заморочитись і вислати Вам фото по бажанню:
1. Скрін карти з військовою зп/премією(можу зараз)
2. Фото(зроблю наступного тижня), де буду над снарядом, чи навпроти САУшки показувати стільки пальців, скільки скажете(1-2-3-4-5), чи якусь букву землею/пилюкою на долоні напишу?
Ви скажіть - я зроблю!!!
Але Ви тоді тут будете вибачатись переді мною завжди, як тільки щось будете писати!
В кожному дописі!
Ок?
То як?
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 25 чер, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 18:50
Ukrainian написав: Успіх написав:
будете отримувати ту "сотню"
Де Україна планує брати кошти на подальші виплати таких сум?
Пишуть що на одне робоче місце претендує 20-30 безробітних. Чим наповнювати бюджет?
Менше треба красти. Схеми відомі, так само як і пики, які на них сидять.+ Щодня бачимо повідомлення про розкрадання/перепродаж гуманітарки, бронежилетів тощо.
Виведіть гроші з тіньових оборудок, саджайте крадіїв, щоб іншим було неповадно - тоді з грошима все буде ок.
Оплата праці військових - це питання нашої безпеки. Вже доекономились на розкраданнях/недовиробництві оборонки. Тепер вигрібаємо всім світом.
Коротка відповідь на ваше питання - позичатимуть та друкуватимуть.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 19:01
Успіх написав: холява написав:
Всем Здоровья и Огромный Привет! Проложи и все кто имеет отношение к флоту …. Удачи и всего Доброго ! Успих …… читаю и ПЛАЧУ .
Ще не вірите, чи просто не віриться?
Ну ок - можу заморочитись і вислати Вам фото по бажанню:
1. Скрін карти з військовою зп/премією(можу зараз)
2. Фото(зроблю наступного тижня), де буду над снарядом, чи навпроти САУшки показувати стільки пальців, скільки скажете(1-2-3-4-5), чи якусь букву землею/пилюкою на долоні напишу?
Ви скажіть - я зроблю!!!
Але Ви тоді тут будете вибачатись переді мною завжди, як тільки щось будете писати!
В кожному дописі!
Ок?
То як?
Успих, Ваш стиль изложения не заходит Холяве и еще некоторым форумчанам. и вопрос не в зп/премии.
так что предлагаю забить и не париться - всем не понравишься.
тем более что у пана Холявы стиль изложения тоже очень своеобразный
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 25 чер, 2022 19:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 19:02
Ukrainian написав:
Хто такий холява?
На набридло перед ним тобі принижуватися ?
Та от хочу показати на весь форум його невігластво!
А може він вже сам додумається і зразу вибачиться?
Чи таки треба йому фотодокази?
Бо бачу, що не тільки він тут "носом крутить" - то я б фотодоказом таки зафігачив би їм всім по пиці!
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Додано: Суб 25 чер, 2022 19:03
Shaman написав:
все не понравишься.
Але фотодоказом можу остаточно їм всім дати по пиці!!!
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