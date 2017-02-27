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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 чер, 2022 19:04
Успіх написав: Ukrainian написав:
Хто такий холява?
На набридло перед ним тобі принижуватися ?
Та от хочу показати на весь форум його невігластво!
А може він вже сам додумається і зразу вибачиться?
Чи таки треба йому фотодокази?
Бо бачу, що не тільки він тут "носом крутить" - то я б фотодоказом таки зафігачив би їм всім по пиці!
Забий болт і на холяву і на інших.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 19:30
Успіх написав: Shaman написав:
все не понравишься.
Але фотодоказом можу остаточно їм всім дати по пиці!!!
ключевое было "забить и не париться"
у Холявы такой же фотодоказ, не впечатлите
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Додано: Суб 25 чер, 2022 19:54
Успіх написав: Visky написав: Успіх написав:
І все таки "це щось інше"©))
Щось слабенько реагує ринок на бойові премії.
Поки зарано так стверджувати, оскільки далеко не всі можуть одразу з зони БД рванути в банк, змусити його віддати на всю сотку готівку (в ПБ замовлення за декілька днів), яку потім їхати міняти
. Крім цього, з повідомлень Холяви, вбачаються різні дати виплати бойових. В пн очікуємо ще злив "човників", а от з ср подивимось.
А що - всі воїни ЗСУ не мають сім'ї/родичів?
Вони ж зразу переказують кошти своїй дружині/дітям/батькам/сестрам/братам... - а ті, в свою чергу - біжать по обмінках
Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження".
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:01
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20?
это еще лайтовая версия схем.
там такие ядренные схемы есть, что дым начинает из ушей идти, наподобие, понасоздавать с разных ип/телефонов несколько пейпалов и скам-банков (с парой тыщ загрузок на гугл-плее), успешно пройти верификации, отдав свои личные данные не пойми кому (и потом плакаться на других форумах что угнали деньги и личные данные - но это потом), поперекидывать между ними с использованием кучи дропов-приватов, не получить блок, потом продать на банане и по новой (схем попроще там особо нет или продаюТ за деньги
)
Еще встречаются некоторые так сказать товарищи, которые "пишущие петиции" и собираются "бойкотировать банк, демонстративно закрывая свои 250 карточек", якобы у того комиссии слишком большие.
И даже не хочется с этими "гениями", "обдуривающих банк" с 250 карточками вступать в диалог ибо бесполезно.
Приблизительно прикинул объемы, приходящиеся на схемщиков прокручивающих N раз по объемам проданного тезера на банане - 600-650 млн за последние 4-5 месяца (а иначе смысл им по большому счету продавать, если не иметь возможности где откупить назад). А плюс еще наверное столько же через п2п платформу и еще по чуть-чуть через другие биржи. А это очень грубо означает что такого же порядка реального доллара за гривну было куплено схемщикам на межбанке, обменяно на фантики-тезер и осело хз где (на биржах где-то).
п.с. сам не верил полтора месяца назад, что так оказывается можно - оказывается можно (даже аватар не дают сменить
). Наверное ж нужно какие-то само-тормоза иметь.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:41
холява написав:
Всем Здоровья и Огромный Привет! Проложи и все кто имеет отношение к флоту …. Удачи и всего Доброго ! Успих …… читаю и ПЛАЧУ .
Дякую за привітання!
Вам теж міцного здоров'я, і вашим рідним,
всіх моряков з "днем моряка"
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:48
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20
?
те, кто не может выехать дальше Закарпатья
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:02
Ukrainian написав: Успіх написав:
будете отримувати ту "сотню"
Де Україна планує брати кошти на подальші виплати таких сум?
Пишуть що на одне робоче місце претендує 20-30 безробітних. Чим наповнювати бюджет?
НБУ вам валюту продасть, ось і буде гривня для бюджету. І друкувати нічого не треба. Сподіваюся, ви дотримаєте ту валюту хоча б до курсу 22грн/дол? А там з легкою душою можна буде злити все на хліб наш насущний.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:17
konstantin kirovograd написав:
по факту даже поднятие до 25% ставки не повлияло на наличный рынок. Просадки до 33 мы не получили
Ривок на 55 - питання часу. Згадайте 2014-2015 рік, всьому свій час.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:24
Ukrainian написав:
Де Україна планує брати кошти на подальші виплати таких сум?
Пишуть що на одне робоче місце претендує 20-30 безробітних.
Так дiйсно. Вчора ремонтували прорив водоканал 4 години, то двоє працювали, ще четверо підказували як працювати, увесь цей час, один біля трактора на лавцi засмагав, незаважав працювати. Було тiльки 7 на одне робоче мiсце.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 22:05
Успіх написав: Shaman написав:
все не понравишься.
Але фотодоказом можу остаточно їм всім дати по пиці!!!
Успіх, да не парся я тут постійно з порохоботами гризусь, це такі люди, ти їм нічого не докажеш.
Всі адекватні люди знають що ти воюєш та дякують тобі за те плюсиками.
Ти головне бережи себе та мочи побільше орків.
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