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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 чер, 2022 20:41
холява написав:
Всем Здоровья и Огромный Привет! Проложи и все кто имеет отношение к флоту …. Удачи и всего Доброго ! Успих …… читаю и ПЛАЧУ .
Дякую за привітання!
Вам теж міцного здоров'я, і вашим рідним,
всіх моряков з "днем моряка"
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:48
kluychkooleg написав:
Мне вот интересно. Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой. Вот только одно непонятно - если все Закарпатье в теме, то кто покупает Евро в той же обменке по 37,20
?
те, кто не может выехать дальше Закарпатья
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:02
Ukrainian написав: Успіх написав:
будете отримувати ту "сотню"
Де Україна планує брати кошти на подальші виплати таких сум?
Пишуть що на одне робоче місце претендує 20-30 безробітних. Чим наповнювати бюджет?
НБУ вам валюту продасть, ось і буде гривня для бюджету. І друкувати нічого не треба. Сподіваюся, ви дотримаєте ту валюту хоча б до курсу 22грн/дол? А там з легкою душою можна буде злити все на хліб наш насущний.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:17
konstantin kirovograd написав:
по факту даже поднятие до 25% ставки не повлияло на наличный рынок. Просадки до 33 мы не получили
Ривок на 55 - питання часу. Згадайте 2014-2015 рік, всьому свій час.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:24
Ukrainian написав:
Де Україна планує брати кошти на подальші виплати таких сум?
Пишуть що на одне робоче місце претендує 20-30 безробітних.
Так дiйсно. Вчора ремонтували прорив водоканал 4 години, то двоє працювали, ще четверо підказували як працювати, увесь цей час, один біля трактора на лавцi засмагав, незаважав працювати. Було тiльки 7 на одне робоче мiсце.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 22:05
Успіх написав: Shaman написав:
все не понравишься.
Але фотодоказом можу остаточно їм всім дати по пиці!!!
Успіх, да не парся я тут постійно з порохоботами гризусь, це такі люди, ти їм нічого не докажеш.
Всі адекватні люди знають що ти воюєш та дякують тобі за те плюсиками.
Ти головне бережи себе та мочи побільше орків.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 22:27
Успіх написав:
Правда я ближче до Херсонської області, ніж до самого міста Мико. Але все одно - дякую!
Все буде Україна!👍
Коли вже все буде Херсон?
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Додано: Суб 25 чер, 2022 23:10
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 26 чер, 2022 08:39, всього редагувалось 2 разів.
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Успіх
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Додано: Нед 26 чер, 2022 06:17
А як же квнець травня, а потім червня?
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ЛОБ
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