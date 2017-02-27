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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 чер, 2022 08:38
Investor_K написав:
А як же квнець травня, а потім червня?
Я помилився.
А тепер орки планують хитрий план...
Хто має родичів, чи знайомих в Херсоні запитайте/уточніть - відступили орки з самого міста?
Якщо так, то орки планують не добре...
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:44
Успіх
Устроить там нам Грозный?
А из города вторую Волноваху?
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барабашов
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:51
Visky написав:
Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження"
Ну, знімати всі "100К" за раз, то мабуть, справді треба заказувати в касі "на завтра".
А так, як я своїй дружині казав знімати по 20К/день, то вона, що в банку/на касі, а що в банкоматі - знімає без проблем!
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:54
барабашов написав:Успіх
Устроить там нам Грозный?
А из города вторую Волноваху?
Щоб не зробили, як в Маріуполі...
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 26 чер, 2022 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:54
Успіх написав: Visky написав:
Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження"
Ну, знімати всі "100К" за раз, то мабуть, справді треба заказувати в касі "на завтра".
А так, як я своїй дружині казав знімати по 20К/день, то вона, що в банку/на касі, а що в банкоматі - знімає без проблем!
Готівковий доллар де ховаєте?
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Додано: Нед 26 чер, 2022 09:00
Investor_K написав: Успіх написав: Visky написав:
Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження"
Ну, знімати всі "100К" за раз, то мабуть, справді треба заказувати в касі "на завтра".
А так, як я своїй дружині казав знімати по 20К/день, то вона, що в банку/на касі, а що в банкоматі - знімає без проблем!
Готівковий доллар де ховаєте?
Наразі - борги віддаю
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