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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9615961696179618
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:38

  Investor_K написав:А як же квнець травня, а потім червня?

Я помилився.

А тепер орки планують хитрий план...

Хто має родичів, чи знайомих в Херсоні запитайте/уточніть - відступили орки з самого міста?

Якщо так, то орки планують не добре...
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:44

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Устроить там нам Грозный?
А из города вторую Волноваху?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:51

"Малими порціями" - більш безпечно! ;)

  Visky написав:Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження"

Ну, знімати всі "100К" за раз, то мабуть, справді треба заказувати в касі "на завтра".
А так, як я своїй дружині казав знімати по 20К/день, то вона, що в банку/на касі, а що в банкоматі - знімає без проблем!
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:54

  барабашов написав:Успіх
Устроить там нам Грозный?
А из города вторую Волноваху?

Щоб не зробили, як в Маріуполі... :(
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 26 чер, 2022 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:54

  Успіх написав:
  Visky написав:Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження"

Ну, знімати всі "100К" за раз, то мабуть, справді треба заказувати в касі "на завтра".
А так, як я своїй дружині казав знімати по 20К/день, то вона, що в банку/на касі, а що в банкоматі - знімає без проблем!

Готівковий доллар де ховаєте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 09:00

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  Visky написав:Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження"

Ну, знімати всі "100К" за раз, то мабуть, справді треба заказувати в касі "на завтра".
А так, як я своїй дружині казав знімати по 20К/день, то вона, що в банку/на касі, а що в банкоматі - знімає без проблем!

Готівковий доллар де ховаєте?

Наразі - борги віддаю :mrgreen:
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