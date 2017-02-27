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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9616961796189619>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:38

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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 26 чер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:44

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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:51

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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 26 чер, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:54

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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 26 чер, 2022 11:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:54

  Успіх написав:
  Visky написав:Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження"

Ну, знімати всі "100К" за раз, то мабуть, справді треба заказувати в касі "на завтра".
А так, як я своїй дружині казав знімати по 20К/день, то вона, що в банку/на касі, а що в банкоматі - знімає без проблем!

Готівковий доллар де ховаєте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 09:00

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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 26 чер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 09:13

  Успіх написав:Щоб не зробили, як в Маріуполі... :(

Як в Маріуполі вже не зроблять, бо буде постарчання і евакуація. А от інфраструктуру зруйнувати можуть. Варвари-с.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 09:46

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  Visky написав:Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження"

Ну, знімати всі "100К" за раз, то мабуть, справді треба заказувати в касі "на завтра".
А так, як я своїй дружині казав знімати по 20К/день, то вона, що в банку/на касі, а що в банкоматі - знімає без проблем!

Готівковий доллар де ховаєте?

Може вам ще ключі від квартири де гроші лежать дати ?
Як би я нейтрально не відносився до Долячика , але я радий що він ще живий. (Тут без іронії)
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mirax написав:А от інфраструктуру зруйнувати можуть

Я саме це і мав на увазі.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:07

Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?
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